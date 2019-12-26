Топ-события 2019 года для украинцев: опрос центра Разумкова

Главным политическим событием 2019 года в Украине опрошенные граждане сотрудниками фонда Деминициативы и центра Разумкова считают парламентские и президентские выборы, причем событие признано положительным. Результаты опроса доступны здесь.
58% - выборы;
8% - освобождение пленных;
5% - нормандская встреча;
2% - получение Томоса об автокефалии;
2% - разведение войск на Донбассе;
2% - внедрение рынка земли.
Эти показатели сильно отличаются от результатов опроса группы Рейтинг практически в тех же числах.
Читайте также: Украинцы определились с политиком года: это Зеленский - опрос Рейтинга
А вот главным политическим событием года в мире опрошенные украинцы назвали парижский саммит в нормандском формате.
23% - нормандская встреча;
6% - импичмент Трампа;
2% - война в Сирии;
2% - Брексит;
2% - протесты "желтых жилетов" во Франции.