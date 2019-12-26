Топ-события 2019 года для украинцев: опрос центра Разумкова

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (фото - Charles Platiau/EPA)

Главным политическим событием 2019 года в Украине опрошенные граждане сотрудниками фонда Деминициативы и центра Разумкова считают парламентские и президентские выборы, причем событие признано положительным. Результаты опроса доступны здесь.

58% - выборы;

8% - освобождение пленных;

5% - нормандская встреча;

2% - получение Томоса об автокефалии;

2% - разведение войск на Донбассе;

2% - внедрение рынка земли.

Эти показатели сильно отличаются от результатов опроса группы Рейтинг практически в тех же числах.

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А вот главным политическим событием года в мире опрошенные украинцы назвали парижский саммит в нормандском формате.

23% - нормандская встреча;

6% - импичмент Трампа;

2% - война в Сирии;

2% - Брексит;

2% - протесты "желтых жилетов" во Франции.