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Топ-события 2019 года для украинцев: опрос центра Разумкова

Топ-события 2019 года для украинцев: опрос центра Разумкова - Фото
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (фото - Charles Platiau/EPA)
26.12.2019, 12:14

Ни одного события сезона в Украине не смогли определить 16% респондентов (за год таких стало больше на 4%), а в мире - практически половина опрошенных

Главным политическим событием 2019 года в Украине опрошенные граждане сотрудниками фонда Деминициативы и центра Разумкова считают парламентские и президентские выборы, причем событие признано положительным. Результаты опроса доступны здесь.

58% - выборы;
8% - освобождение пленных;
5% - нормандская встреча;
2% - получение Томоса об автокефалии;
2% - разведение войск на Донбассе;
2% - внедрение рынка земли.

Эти показатели сильно отличаются от результатов опроса группы Рейтинг практически в тех же числах.

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А вот главным политическим событием года в мире опрошенные украинцы назвали парижский саммит в нормандском формате.

23% - нормандская встреча;
6% - импичмент Трампа;
2% - война в Сирии;
2% - Брексит;
2% - протесты "желтых жилетов" во Франции.

  • Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.
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выборы опрос нормандский формат центр Разумкова деминициативы нормандский саммит событие года
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