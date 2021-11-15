США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ и военную помощь Украине – Bloomberg
США и их европейские союзники обсуждают возможные меры, включая новый пакет санкций и дополнительную помощь Киеву в сфере безопасности, на случай, если президент России Владимир Путин предпримет новые военные действия против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По их информации, на прошлой неделе высокопоставленные американские офицеры в обсуждениях с европейскими коллегами внесли предложение о пакете мер против РФ. Источники издания говорят, что администрация президента Джо Байдена уже разрабатывает возможные варианты.
Эти усилия должны быть направлены на то, чтобы предотвратить возможную новую агрессию против Украины, дав понять Путину, что будет надежный и скоординированный ответ.
Собеседники издания отказались уточнить, какие именно меры могут быть приняты. Однако с учетом уже действующих жестких санкций против оборонного и финансового секторов экономики РФ, единственной возможностью остается сила, пишет Bloomberg. Представитель Белого дома отказался прокомментировать эту информацию изданию.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Украинская разведка сперва заявляла, что РФ не перебрасывала дополнительных войск. В СНБО отрицали их активность и заявляли, что угроза от России – не новость для Украины.
- Позже в Офисе президента подтвердили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
- Сегодня, 15 ноября, глава МИД Кулеба встречается с руководством НАТО и министрами стран ЕС: основная тема – эскалация у границ Украины. Несколько дней назад он с главой ОП побывали в Вашингтоне, чтобы обсудить ту же тему.
- В Москве привычно заявили, что "не планируем", отреагировав на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину.
Комментарии