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У Дании есть лишних 400 стингеров, но их не передадут Украине, устарели – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 16:38
У Дании есть лишних 400 стингеров, но их не передадут Украине, устарели – министр обороны - Фото
Мортен Бедсков (Фото: EPA/JULIEN WARNAND)

На складах Дании хранится 400 ракет Stinger, которые уже не нужны датской армии, но Украине эти боеприпасы не передадут, потому что они устарели. Об этом заявил министр обороны Мортен Бедсков, передает Berlingske.

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Как отмечается, в связи с военными угрозами России Украине правительство Дании решило усилить боеготовность своих вооруженных сил.

400 ракет Stinger, которые больше не используются обороной Дании, сейчас ждут утилизации на складе.

"Они слишком старые. Есть причина, по которой они остаются на складе. Мы не можем их отослать", – говорит Бедсков.

Начальник обороны Дании Флемминг Лентфер отметил, что страна не планирует передавать Украине вообще никакого оружия.

"У нас есть то, что мы используем сами, и что мы постепенно внедряем в датскую оборону, в датскую армию. И мне не приходит в голову ничего, что мы могли бы пожертвовать", – сказал начальник обороны.

На военных складах Дании также хранятся 1000 приборов ночного видения и 700 биноклей, но и они, по словам Лентфера, не могут быть использованы на современном поле боя.

"Они устарели как в оперативном, так и в техническом отношении. Они были выведены из боевого применения датской обороной в 2009 году", – сказал Лентфер, добавив, что приборы ночного видения и бинокли можно было бы отправить в Украину, но это был бы лишь символический акт.

По словам Бедскова, Дания рассматривает возможность внести свой вклад в укрепление украинского киберпотенциала.

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Наталия Медведева
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