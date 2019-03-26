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26.03.2019, 06:22

В документах о поджоге лесов у Херсона есть имя Рищука - Слідство

В документах о поджоге лесов у Херсона есть имя Рищука - Слідство - Фото
Фото: Facebook/Євген Рищук

Расследуется связь между убийством херсонской активистки Екатерины Гандзюк и ее борьбой против незаконной вырубки леса в области, заявили журналисты

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В официальном расследовании о незаконной вырубке и поджоге лесов в Олешковском районе Херсонской области фигурирует замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук. Об этом в эфире Hromadske заявила расследователь проекта Слідство.Інфо Елена Логинова.

По ее словам, сотрудники проекта "видели документ официального следствия", где помимо главы Херсонского облсовета Владислава Мангера фигурирует и другой чиновник - Рищук.

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"Нам попался один документ из официального следствия. Есть интересный момент о причастных к вырубке. Мы же знаем мотив: из-за того, что Екатерина говорила о лесе, ее убили. В этом документе мы получили информацию о том, кто еще по официальной версии следствия, кроме Мангера, мог быть причастен к вырубке", - рассказала Логинова.

Она является одной из авторов показанного вчера в кинотеатре "Киев" фильма "Гандзюк. Системное убийство", в котором говорится о якобы причастности Рищука к поджогу лесов.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко утверждал, что данных о том, то Рищука мог быть причастным к убийству Гандзюк, следствие не располагает. Рищук был отстранен от исполнения служебных обязанностей по своему желанию на время расследования.

Рищук пока никак не отреагировал на заявления журналистов-расследователей в себя в Facebook, где активно поститразличные сообщения.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. Он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В СБУ назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой". Суд арестовал Мангера с возможностью залога. Его внесли и Мангер вышел.

Отец Екатерины Виктор Гандзюк заявил, что его дочь после нападения считала, что ее "заказали" три человека – Мангер, председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев и глава департамента Херсонской ОГА Евгений Рищук.

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Теги: подпал, расследование, Херсон, слідство, евгений рищук
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