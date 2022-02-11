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В Киеве приземлился грузовой самолет с военной базы ВВС США: трек

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 11:50
В Киеве приземлился грузовой самолет с военной базы ВВС США: трек - Фото
Boeing 747 (Фото - Юрий Мысягин, Facebook)

В Борисполе приземлился очередной грузовой самолет США. Boeing 747-412(BCF) прибыл в Киев в 11:15, трек полета доступен на сайте Flightradar 24.

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Грузовой самолет прилетел с авиабазы Военно-воздушных сил США Dover в штате Делавэр. Его грузоподъемность - свыше 110 тонн.

В Киеве приземлился грузовой самолет с военной базы ВВС США: трек

Что на борту – пока неизвестно. Ранее такой самолет уже доставлял в Украину десятки тонн военной помощи США.

Вчера вечером в Киеве и Львове приземлились два самолета США – доставили около 130 тонн груза. Это Javelin, патроны, гранаты и другие оборонительные боеприпасы для ВСУ.

Суммарно США предоставили уже почти 1200 тонн оборудования, одобренного президентом Джо Байденом в январе для помощи Украине в защите от продолжающейся российской агрессии.

Читайте также: Оружие от Запада и учения с НАТО сдерживают Россию, считает каждый второй украинец – опрос 

Оксана Житнюк
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ВСУ киев оружие самолет помощь армия вооружение Борисполь Boeing 747-412(BCF)
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