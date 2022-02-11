В Киеве приземлился грузовой самолет с военной базы ВВС США: трек
В Борисполе приземлился очередной грузовой самолет США. Boeing 747-412(BCF) прибыл в Киев в 11:15, трек полета доступен на сайте Flightradar 24.
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Грузовой самолет прилетел с авиабазы Военно-воздушных сил США Dover в штате Делавэр. Его грузоподъемность - свыше 110 тонн.
Что на борту – пока неизвестно. Ранее такой самолет уже доставлял в Украину десятки тонн военной помощи США.
Вчера вечером в Киеве и Львове приземлились два самолета США – доставили около 130 тонн груза. Это Javelin, патроны, гранаты и другие оборонительные боеприпасы для ВСУ.
Суммарно США предоставили уже почти 1200 тонн оборудования, одобренного президентом Джо Байденом в январе для помощи Украине в защите от продолжающейся российской агрессии.
- На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания, Канада, Польша и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
- 8 февраля американский военный атташе при посольстве в Киеве заявил: США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости.
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