В Киеве приземлился грузовой самолет с военной базы ВВС США: трек

В Борисполе приземлился очередной грузовой самолет США. Boeing 747-412(BCF) прибыл в Киев в 11:15, трек полета доступен на сайте Flightradar 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Грузовой самолет прилетел с авиабазы Военно-воздушных сил США Dover в штате Делавэр. Его грузоподъемность - свыше 110 тонн.

Что на борту – пока неизвестно. Ранее такой самолет уже доставлял в Украину десятки тонн военной помощи США.

Вчера вечером в Киеве и Львове приземлились два самолета США – доставили около 130 тонн груза. Это Javelin, патроны, гранаты и другие оборонительные боеприпасы для ВСУ.

Суммарно США предоставили уже почти 1200 тонн оборудования, одобренного президентом Джо Байденом в январе для помощи Украине в защите от продолжающейся российской агрессии.

Читайте также: Оружие от Запада и учения с НАТО сдерживают Россию, считает каждый второй украинец – опрос

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.