В Киеве во время ночной атаки погибла женщина, она вышла на балкон смотреть ПВО — Кличко

Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что погибшая во время ночной атаки на Киев женщина вышла смотреть на работу противовоздушной обороны на балкон. Об этом он сообщил после визита к пострадавшей многоэтажке в Голосеевском районе.

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По его словам, в результате ночной атаки погиб один человек, 11 получили ранения. Из них шестеро получили амбулаторную помощь, пятеро попали в больницу.

Он отметил, что вероятность воздушных атак россиян остается высокой.

"И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Ибо ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, вышедшая на балкон посмотреть, как сбивают дроны", — заявил Кличко.

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