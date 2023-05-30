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В Киеве во время ночной атаки погибла женщина, она вышла на балкон смотреть ПВО — Кличко

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 13:13
В Киеве во время ночной атаки погибла женщина, она вышла на балкон смотреть ПВО — Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: КГГА)

Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что погибшая во время ночной атаки на Киев женщина вышла смотреть на работу противовоздушной обороны на балкон. Об этом он сообщил после визита к пострадавшей многоэтажке в Голосеевском районе.

По его словам, в результате ночной атаки погиб один человек, 11 получили ранения. Из них шестеро получили амбулаторную помощь, пятеро попали в больницу. 

Он отметил, что вероятность воздушных атак россиян остается высокой. 

"И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Ибо ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, вышедшая на балкон посмотреть, как сбивают дроны", — заявил Кличко.

Читайте также: Россия массированно атаковала Киев дронами Shahed-136. Есть жертвы и разрушения — КГВА

Дмитрий Гриниченко
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