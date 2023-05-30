В Киеве во время ночной атаки погибла женщина, она вышла на балкон смотреть ПВО — Кличко
Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что погибшая во время ночной атаки на Киев женщина вышла смотреть на работу противовоздушной обороны на балкон. Об этом он сообщил после визита к пострадавшей многоэтажке в Голосеевском районе.
По его словам, в результате ночной атаки погиб один человек, 11 получили ранения. Из них шестеро получили амбулаторную помощь, пятеро попали в больницу.
Он отметил, что вероятность воздушных атак россиян остается высокой.
"И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Ибо ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, вышедшая на балкон посмотреть, как сбивают дроны", — заявил Кличко.
- Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.
- Ночью 29 мая россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно устроила атаку по Киеву: 11 из 11 "Искандеров" были сбиты.
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