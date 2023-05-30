У Києві під час нічної атаки загинула жінка, яка вийшла на балкон дивитися на ППО — Кличко
Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що жінка, яка загинула під час нічної атаки на Київ, вийшла дивитися на роботу протиповітряної оборони на балкон. Про це він повідомив після візиту до багатоповерхівки, що постраждала в Голосіївському районі.
За його словами, внаслідок нічної атаки загинула одна людина, 11 отримали поранення. Із них шестеро отримали амбулаторну допомогу, п'ятеро потрапили до лікарні.
Він зазначив, що ймовірність повітряних атак росіян залишається високою.
"І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі у будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", — заявив Кличко.
- Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші місця. За даними ГШ, 58 дронів з 59 були збиті. Наприклад, так. Над Києвом та на підльоті до столиці збито "понад 40". ЗСУ пояснили, що "шахедами" РФ намагається заплутати ППО.
- Вночі 29 травня росіяни пустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 "шахедів", ударили по військовому об'єкту в Хмельницькій області: там виведено з ладу п'ять літальних апаратів. ЗСУ радять не драматизувати це влучення. Збито 36 із 40 ракет та 30 із 38 дронів.
- Вдень 29 травня РФ повторно влаштувала атаку по Києву: 11 із 11 "Іскандерів" були збиті.
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