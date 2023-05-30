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У Києві під час нічної атаки загинула жінка, яка вийшла на балкон дивитися на ППО — Кличко

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30.05.2023, 13:13
У Києві під час нічної атаки загинула жінка, яка вийшла на балкон дивитися на ППО — Кличко - Фото
Віталій Кличко (Фото: КМДА)

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що жінка, яка загинула під час нічної атаки на Київ, вийшла дивитися на роботу протиповітряної оборони на балкон. Про це він повідомив після візиту до багатоповерхівки, що постраждала в Голосіївському районі.

За його словами, внаслідок нічної атаки загинула одна людина, 11 отримали поранення. Із них шестеро отримали амбулаторну допомогу, п'ятеро потрапили до лікарні.

Він зазначив, що ймовірність повітряних атак росіян залишається високою.

"І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі у будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", — заявив Кличко.

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Дмитро Гриниченко
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