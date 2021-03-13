Вагнеровцы. Арахамия надеется, что следственную комиссию Рады создадут на следующей неделе
На следующей неделе могут создать временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию якобы срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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Арахамия рассказывал, что был в Офисе президента, возле которого его оштрафовали за парковку автомобиля на переходе. Затем журналист спросил, какая атмосфера в ОП на фоне анонсированного фильма Bellingcat о якобы срыве спецоперации по ЧВК Вагнера.
"Нормальная атмосфера, рабочая абсолютно. Кстати, мы на этой неделе зарегистрировали временную следственную комиссию по расследованию любых признаков вмешательства, госизмены и тому подобного. В том числе этот вопрос, который беспокоит общество, будет рассматриваться в рамках этой комиссии", – ответил он.
Арахамия надеется, что Рада проголосует за комиссию на следующей неделе. В то же время на сайте парламента постановления о ВСК пока нет в списке зарегистрированных проектов за текущую неделю.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал. Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это - "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- В конце 2020-го пятый президент Петр Порошенко заявил, что санкционировал спецоперацию по ЧВК Вагнера в 2018 году.
- Журналисты-расследователи из группы Bellingcat снимают фильм о спецоперации по ЧВК Вагнера. 10 марта издание ZN.ua сообщило, что съемочная команда Bellingcat приехала в Украину, где планирует доснять позицию Банковой для фильма. В ОП отрицают эту информацию.
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