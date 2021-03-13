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Вагнеровцы. Арахамия надеется, что следственную комиссию Рады создадут на следующей неделе

13.03.2021, 08:09
Вагнеровцы. Арахамия надеется, что следственную комиссию Рады создадут на следующей неделе - Фото
Давид Арахамия (скриншот видео Shuster online, YouTube)

На следующей неделе могут создать временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию якобы срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Арахамия рассказывал, что был в Офисе президента, возле которого его оштрафовали за парковку автомобиля на переходе. Затем журналист спросил, какая атмосфера в ОП на фоне анонсированного фильма Bellingcat о якобы срыве спецоперации по ЧВК Вагнера.

"Нормальная атмосфера, рабочая абсолютно. Кстати, мы на этой неделе зарегистрировали временную следственную комиссию по расследованию любых признаков вмешательства, госизмены и тому подобного. В том числе этот вопрос, который беспокоит общество, будет рассматриваться в рамках этой комиссии", – ответил он.

Арахамия надеется, что Рада проголосует за комиссию на следующей неделе. В то же время на сайте парламента постановления о ВСК пока нет в списке зарегистрированных проектов за текущую неделю. 

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Марк Сировой
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верховная рада чвк вагнера спецоперация вск Давид Арахамия
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