Вагнеровцы. Арахамия надеется, что следственную комиссию Рады создадут на следующей неделе

На следующей неделе могут создать временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию якобы срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Арахамия рассказывал, что был в Офисе президента, возле которого его оштрафовали за парковку автомобиля на переходе. Затем журналист спросил, какая атмосфера в ОП на фоне анонсированного фильма Bellingcat о якобы срыве спецоперации по ЧВК Вагнера.

"Нормальная атмосфера, рабочая абсолютно. Кстати, мы на этой неделе зарегистрировали временную следственную комиссию по расследованию любых признаков вмешательства, госизмены и тому подобного. В том числе этот вопрос, который беспокоит общество, будет рассматриваться в рамках этой комиссии", – ответил он.

Арахамия надеется, что Рада проголосует за комиссию на следующей неделе. В то же время на сайте парламента постановления о ВСК пока нет в списке зарегистрированных проектов за текущую неделю.

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Марк Сировой

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