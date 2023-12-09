Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 9 декабря

Назначен новый глава комитета по свободе слова, в Киеве могут запустить челночное движение между станциями "Демиевская" и "Теремки" и другие новости

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook политика)

1. Министр обороны: Готовим наработки на 2024 год, чтобы россияне отошли навсегда из Крыма. Украина готовит наработки, которые помогут заставить россиян в следующем году отойти из временно оккупированного Крыма. Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Рустем Умеров (подробнее).

2. Закрытие шести станций метро в Киеве. Дорожное движение будет изменено: список нововведений. В Киеве изменят организацию дорожного движения на наиболее загруженных участках из-за закрытия шести станций метро на синей ветке. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко (подробнее).

3. Западные СМИ пишут, что блокада границы задерживает военные поставки. Польша "категорически возражает". В Министерстве обороны Польши заявили, что блокада границы с Украиной польскими перевозчиками не мешает военным поставкам. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Марчин Очепа в комментарии Polsat News (подробнее).

4. Рада назначила нового председателя комитета по свободе слова. Вместо Шуфрича – нардеп от Голоса. Верховная Рада назначила нового председателя комитета по вопросам свободы слова – им стал народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк (подробнее).

5. Зеленская: Украине грозит смерть без помощи Запада. Они дадут нам умереть, если устанут. Первая леди Елена Зеленская заявила, что Украине грозит "смертельная опасность" в случае прекращения помощи западных партнеров. Об этом она сообщила в интервью британской службе ВВС (подробнее).

6. Шольц: Германия должна быть готова еще больше помогать Украине, когда другие страны ослабеют. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна должна быть готова еще больше помогать Украине, когда другие страны "ослабеют". Об этом он сообщил на съезде Социал-демократической партии Германии (подробнее).

7. Рада в первом чтении поддержала штрафы за нарушение комендантского часа. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа. "За" проголосовали 233 депутата (подробнее).

8. В Киеве могут запустить челночное движение между станциями "Демиевская" и "Теремки" – КГГА. Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГВА Руслан Кандибор заявил, что неповрежденным тоннелем между станциями метро "Демиевская" и "Теремки" в Киеве могут запустить челночное движение (подробнее).

Читайте также:

Фишка Трампа и не только. Почему помощь Украине стала заложницей границ США

В Макеевке прогремели взрывы. Вероятно, прилетело по нефтебазе – фото, видео

В санатории на Закарпатье утверждают, что военные "выкрали" их работников – видео

Оккупанты жалуются, что КНДР поставляет им бракованные боеприпасы – фото

Республиканцы против помощи Украине из-за давления Трампа и журналиста Карлсона – конгрессмен