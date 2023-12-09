Вісім головних новин України та світу на 21:00 9 грудня

Призначено нового голову комітету зі свободи слова, у Києві можуть запустити човниковий рух між станціями "Деміївська" та "Теремки" та інші новини

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook політика)

1. Міністр оборони: Готуємо напрацювання на 2024-й, щоб росіяни відійшли назавжди з Криму. Україна наразі готує напрацювання, які допоможуть змусити росіян наступного року відійти з тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Рустем Умєров (детальніше).

2. Закриття шести станцій метро у Києві. Дорожній рух буде змінено: список нововведень. У Києві змінять організацію дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках через закриття шести станцій метро на синій гілці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (детальніше).

3. Західні ЗМІ пишуть, що блокада кордону затримує військові постачання. Польща "категорично заперечує". У Міністерстві оборони Польщі заявили, що блокада кордону з Україною польськими перевізниками не заважає військовим постачанням. Про це повідомив заступник голови відомства Марчин Очепа у коментарі Polsat News (детальніше).

4. Рада призначила нового голову комітету зі свободи слова. Замість Шуфрича — нардеп від Голосу. Верховна Рада призначила нового голову комітету з питань свободи слова – ним став народний депутат від Голосу Ярослав Юрчишин. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк (детальніше).

5. Зеленська: Україні загрожує смерть без допомоги Заходу. Вони дадуть нам померти, якщо втомляться. Перша леді Олена Зеленська заявила, що Україні загрожує "смертельна небезпека" у разі припинення допомоги західних партнерів. Про це вона повідомила в інтерв'ю британській службі ВВС (детальніше).

6. Шольц: Німеччина має бути готова ще більше допомагати Україні, коли інші країни ослабнуть. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна має бути готовою ще більше допомагати Україні, коли інші країни "ослабнуть". Про це він повідомив на з’їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (детальніше).

7. Рада у першому читанні підтримала штрафи за порушення комендантської години. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. "За" проголосували 233 депутати (детальніше).

8. У Києві можуть запустити човниковий рух між станціями "Деміївська" та "Теремки" – КМДА. Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що непошкодженим тунелем між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві можуть запустити човниковий рух (детальніше).

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