Порошенко не пришел на допрос в ГБР: названа причина - видео

Народный депутат от Европейской солидарности и пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований из-за работы на пленарном заседании Верховной Рады. Об этом журналист сообщил адвокат политика Игорь Головань.

"Повестка была на 14:00. Петр Алексеевич сегодня не появится из-за событий в парламенте, о которых вы все знаете. Мы считаем это уважительной причиной. Думаю, следствие с нами согласится", - рассказал юрист.

Адвокат сообщил, что подал соответствующее заявление в ГБР.

Сегодня началась Вторая сессия Верховной Рады IХ созыва. На пленарном заседании нардепы уже успели отменить депутатскую неприкосновенность и отправили на рассмотрение Конституционному суду два закона о внесении изменений в Основной закон. Заседание продолжится в 16:00. На LIGA.net можно посмотреть онлайн трансляцию работы нардепов.

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