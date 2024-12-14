Грузинська опозиція звернулася до Євросоюзу: просять визнати проросійську владу нелегітимною

Серед вимог введення санкцій проти посадовців, відповідальних за підрив демократії

Протести в Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA)

Чотири найбільші опозиційні сили Грузії закликали Європейський союз оголосити нелегітимним "самопроголошений режим" проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі. Про зміст такого спільного звернення до ЄС повідомило грузинське медіа SOVA.

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Лист адресовано очільниці європейської дипломатії Каї Каллас та міністрам іноземних справ країн-членів ЄС. Раніше чиновниця вже обіцяла грузинській владі "прямі наслідки" на тлі насилля проти опозиції на мітингах.

У зверненні грузинські сили зазначають, що їхня країна стикається з безпрецедентною політичною кризою, що потребує негайних дій від ЄС. За словами опозиції, влада протиставила мирним акціям "організований терор" – було затримано понад 500 людей, жертвами насилля з боку спецпризначенців та вуличних банд стали понад 300 осіб, зокрема 73 журналісти.

Водночас обрання Михаїла Кавелашвілі шостим президентом Грузії "посилює і без того складну ситуацію" – колишній футболіст був один з ініціаторів закону про "іноземних агентів" і часто займається активною антизахідною пропагандою, нагадали в опозиції.

На її думку, Кавелашвілі не матиме ані незалежності, ані легітимності після обрання.

Політичні сили вважають, що єдиним рішенням нинішньої політичної кризи є проведення нових виборів у покращеній виборчій системі, з політично збалансованою виборчою адміністрацією та нейтральними державними інститутами.

Опозиція має наступні вимоги:

→ негайно та беззастережно звільнити усіх затриманих політиків, активістів та мирних демонстрантів;

→ запровадження адресних санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив демократії, зокрема щодо Іванішвілі та його оточення, котрі беруть участь у політичних репресіях;

→ припинення безвізових поїздок та обмеження візового режиму для чиновників, пов'язаних із проросійським урядом "Грузинської мрії";

→ оголошення грузинської влади нелегітимною у всіх відповідних заявах Євросоюзу;

→ суворе публічне засудження насильницьких дій проти мирних протестувальників, журналістів та активістів, а також наполегливих спроб грузинської влади підірвати демократичні інститути.

Автори звернення підкреслюють, що грузинський народ "мужньо чинить опір авторитаризму, який підтримує Росія, борючись за своє демократичне європейське майбутнє", і підтримка ЄС має вирішальне значення для успіху в цьому.

Лист підписали Ніка Мелія ("Коаліція за зміни"), Тіна Бокучава ("Єдність – Національний рух"), Мамука Хазарадзе ("Сильна Грузія"), Заза Тавадзе ("Гахарія за Грузію"). Ці сили не визнали виборів, на яких були помічені фальсифікації, та не увійшли до нового складу парламенту.

Раніше, 5 грудня, опозиція вже висувала вимоги до олігарха Іванішвілі, зокрема, вимагалося призначення нових парламентських виборів. Утім, до зміни політики влади це не призвело, й у Грузії продовжуються протести.

Слід зауважити, що Україна вже запровадила санкції проти грузинської влади, а Угорщина вже повідомила, що накладе вето, якщо ЄС ухвалить таке рішення.