Сікорський: Якщо РФ вдарила міжконтинентальною балістикою, то це вияв розпачу Путіна
Якщо Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету проти України, то це з одного боку є ескалацією, а з іншого – виявом розпачу російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Голосу Америки.
"Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але, за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого (Ядерного. – Ред.) застосування. І якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого — виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну", – заявив він.
Він зауважив: фіксуються ознаки того, що російська економіка переживає стрес, є повідомлення про дезертирство серед російських солдатів, а також запрошення найманців з КНДР "не є виявом сили".
Напередодні Головне управління розвідки повідомило, що 21 листопада окупанти атакували Дніпро з комплексу "Кедр" – підльотний час цього озброєння від місця запуску в Астраханській області до міста становив 15 хвилин. Заступник голови розвідки Вадим Скібіцький заявив, що загалом у Росії може бути до 10 одиниць такої балістичної ракети.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Президент Зеленський тоді заявив, що за характеристиками ракета відповідає міжконтинентальній балістиці, але тривають експертизи. Водночас неназваний західний чиновник заявив ABC News, що російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.
- Ввечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.