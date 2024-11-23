Сікорський: Якщо РФ вдарила міжконтинентальною балістикою, то це вияв розпачу Путіна

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Якщо Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету проти України, то це з одного боку є ескалацією, а з іншого – виявом розпачу російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Голосу Америки.

"Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але, за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого (Ядерного. – Ред.) застосування. І якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого — виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну", – заявив він.

Він зауважив: фіксуються ознаки того, що російська економіка переживає стрес, є повідомлення про дезертирство серед російських солдатів, а також запрошення найманців з КНДР "не є виявом сили".

Напередодні Головне управління розвідки повідомило, що 21 листопада окупанти атакували Дніпро з комплексу "Кедр" – підльотний час цього озброєння від місця запуску в Астраханській області до міста становив 15 хвилин. Заступник голови розвідки Вадим Скібіцький заявив, що загалом у Росії може бути до 10 одиниць такої балістичної ракети.