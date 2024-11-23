Сикорский: Если РФ ударила межконтинентальной ракетой, то это проявление отчаяния Путина.
Если Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету против Украины, то это с одной стороны является эскалацией , а с другой – проявлением отчаяния российского диктатора Владимира Путина . Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Голосу Америки.
Есть много шума вокруг того, что именно ударило по Украине. Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Но, по сообщениям, эта могла быть межконтинентальной баллистической ракетой, которая обычно предназначена для другого (Ядерного. – Ред.) применения. И если это да, это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой — проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", – заявил он.
Он отметил: фиксируются признаки того, что российская экономика переживает стресс, есть сообщения о дезертирстве среди российских солдат, а также приглашение наемников из КНДР "не является проявлением силы".
Накануне Главное управление разведки сообщило, что 21 ноября оккупанты атаковали Днепр из комплекса "Кедр" – подлетное время этого вооружения от места запуска в Астраханской области до города составляло 15 минут. Заместитель главы разведки Вадим Скибицкий заявил, что всего в России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. В то же время неназванный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.