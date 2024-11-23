Сикорский: Если РФ ударила межконтинентальной ракетой, то это проявление отчаяния Путина.

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Если Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету против Украины, то это с одной стороны является эскалацией , а с другой – проявлением отчаяния российского диктатора Владимира Путина . Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Голосу Америки.

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Есть много шума вокруг того, что именно ударило по Украине. Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Но, по сообщениям, эта могла быть межконтинентальной баллистической ракетой, которая обычно предназначена для другого (Ядерного. – Ред.) применения. И если это да, это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой — проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", – заявил он.

Он отметил: фиксируются признаки того, что российская экономика переживает стресс, есть сообщения о дезертирстве среди российских солдат, а также приглашение наемников из КНДР "не является проявлением силы".

Накануне Главное управление разведки сообщило, что 21 ноября оккупанты атаковали Днепр из комплекса "Кедр" – подлетное время этого вооружения от места запуска в Астраханской области до города составляло 15 минут. Заместитель главы разведки Вадим Скибицкий заявил, что всего в России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты.