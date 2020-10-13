"Это не было диалогом". Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО
По словам Бабарико, никаких договоренностей в ходе встречи политзаключенных оппозиционеров и Лукашенко не было достигнуто
Политзаключенный в Беларуси бизнесмен, который считался основным конкурентом Александра Лукашенко на президентских выборах, Виктор Бабарико заявил, что не считает встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ диалогом. Об этом сообщает TUT.by.
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Как отмечается, о своих впечатлениях от встречи с Лукашенко экс-претендент на пост президента рассказал адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому.
Диалог, по мнению Бабарико, возможен, но при определенных условиях, первое из которых – освобождение участников встречи из заключения.
Политзаключенный заявил, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было — сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО.
Кроме того, по словам Бабарико, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно для арестованных.
Также оппозиционер считает, что за столом переговоров должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не было достигнуто.
"Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась", – сказали защитники экс-банкира.
- В конце мая 2020-го в РБ задержали оппозиционного блогера Сергея Тихановского: ему отказали в регистрации. После этого кандидатом зарегистрировалась его жена Светлана.
- 14 июля ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты банкира Бабарико: он считался главным конкурентом Лукашенко. Также отказано и Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов и арестовали. У Лукашенко заявили, что за Бабарико "стоят кукловоды из Газпрома". В стране прошли акции протеста, было более 250 задержанных.
- 9 августа прошли выборы. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу/ Тихановская отказалась от участия в акциях протеста и выехала в Литву под давлением властей. В стране началась революция.
- 10 октября Лукашенко посетил Бабарико и других политзаключенных в СИЗО КГБ. Разговор длился четыре с половиной часа.
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