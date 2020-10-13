"Это не было диалогом". Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО

По словам Бабарико, никаких договоренностей в ходе встречи политзаключенных оппозиционеров и Лукашенко не было достигнуто

Политзаключенный в Беларуси бизнесмен, который считался основным конкурентом Александра Лукашенко на президентских выборах, Виктор Бабарико заявил, что не считает встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ диалогом. Об этом сообщает TUT.by.

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Как отмечается, о своих впечатлениях от встречи с Лукашенко экс-претендент на пост президента рассказал адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому.

Диалог, по мнению Бабарико, возможен, но при определенных условиях, первое из которых – освобождение участников встречи из заключения.

Политзаключенный заявил, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было — сам Бабарико и другие участники встречи находятся в СИЗО.

Кроме того, по словам Бабарико, диалог должен сопровождаться равным доступом его участников к информационному полю, что также невозможно для арестованных.

Также оппозиционер считает, что за столом переговоров должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества. Поэтому никаких договоренностей в ходе встречи не было достигнуто.

"Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась", – сказали защитники экс-банкира.

Наталия Медведева

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