Лидер республиканцев в Сенате об импичменте: Будем голосовать

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Если Палата представителей решит объявить импичмент Дональду Трампу, то у Сената США не останется выбора - придется поставить этот вопрос на рассмотрение. Об этом в заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, передает Голос Америки.

"Насколько долго это будет, это уже другое дело. Однако у меня не будет другого выбора, кроме как поднять этот вопрос, основываясь на правилах Сената об импичменте", - сказал Макконнелл.

Отмечается, что когда в Палате представителей президенту США объявляют импичмент, то дальше дело отправляют на рассмотрение Сената.

Сам процесс напоминает уголовное производство. Члены Палаты представителей представляют обвинение в неправомерных действиях. Обвиняемый (в этом случае президент) может вызвать адвокатов, своих свидетелей и устраивать перекрестный допрос свидетелей обвинения.

После этого сенаторы голосуют и решают, отправлять президента в отставку или нет. Для того, чтобы это сделать, нужно набрать 2/3 голосов "за", то есть не менее 67 голосов из 100. Голосование проходит на открытой сессии.

Накануне бывший сенатор от штата Аризона республиканец Джефф Флэйк заявил, что если бы за импичмент голосовали тайно, за отставку Трампа в Сенате проголосовало бы 35 республиканцев (для принятия решения достаточно 20 голосов республиканцев при условии, если все демократы и два независимых кандидата проголосуют "за").

Ранее подобное мнение высказал Майк Мерфи, экс-советник сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Митта Ромни - по его данным, поддержать импичмент готовы 30 сенаторов.

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