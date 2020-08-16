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В Германии рассказали, какие санкции готовят в связи с ситуацией в Беларуси

16.08.2020, 23:41
В Германии рассказали, какие санкции готовят в связи с ситуацией в Беларуси - Фото
Хайко Маас (Фото: Fabrizio Bensch/EPA)

В Европейском Союзе готовят список людей, против который введут санкции

Санкции Евросоюза в отношении Беларуси будут направлены против людей, причастных к манипуляциям с выборами и насилию над протестующими и не принесут вреда населению. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Deutsche Welle.

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"Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего беларусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - сказал Маас.

Он также добавил, что сейчас готовится соответствующий список.

  • 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
  • После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
  • На многочисленных видео из Беларуси зафиксировано, как силовики целенаправленно нападали не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивали людей, проникали в их автомобили. Задержанных пытают в отделениях милиции.
  • Также беларусы приводят вопиющие факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента.
  • Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе. Президенту Александру Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.
  • 14 августа министры иностранных дел государств-членов Евросоюза согласились дать зеленый свет санкциям против лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение насилия против мирных протестующих.
  • 15 августа в МИД Беларуси в ответ на намерение Евросоюза ввести санкции против чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к мирным протестующим, заявили, что Беларусь настроена на продолжение диалога.
Наталия Медведева
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