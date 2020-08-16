В Германии рассказали, какие санкции готовят в связи с ситуацией в Беларуси

В Европейском Союзе готовят список людей, против который введут санкции

Санкции Евросоюза в отношении Беларуси будут направлены против людей, причастных к манипуляциям с выборами и насилию над протестующими и не принесут вреда населению. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Deutsche Welle.

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"Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего беларусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - сказал Маас.

Он также добавил, что сейчас готовится соответствующий список.

Наталия Медведева

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