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Отпевание. Карикатура Елкина на президентский финиш Трампа: пустыня, грифы, Twitter-птичка

12.01.2021, 07:39
Отпевание. Карикатура Елкина на президентский финиш Трампа: пустыня, грифы, Twitter-птичка - Фото
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

В ночь на 9 января, после беспорядков в Капитолии с участием приверженцев действующего главы США Дональда Трампа, Twitter навсегда заблокировал его личный аккаунт, которым американский президент активно пользовался все четыре года. В компании сочли, что существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" со стороны главы Белого дома.

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Прав ли Twitter, бессрочно заблокировав микроблог Трампа перед окончанием его президентства? Дискуссии об этом идут в соцсетях и СМИ. Известный карикатурист Сергей Ёлкин (Deutsche Welle) показал по этому поводу иллюстрацию "Отпевание".

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Иллюстрация: Сергей Ёлкин / Deutsche Welle

Орнитологический ликбез: грифы питаются падалью.

Сегодня, 12 января, Трамп объявил в Вашингтоне состояние чрезвычайной ситуации на период инаугурации Байдена. Вчера ФБР предупредило о подготовке вооруженного захвата власти (ABC).

СПРАВКА. 6 января 2021-го сторонники действующего президента США Трампа у Капитолия, где шел церемониальный подсчет голосов выборщиков, сломали барьеры и ворвались в здание. Трамп призвал их к спокойствию, но обвинил во всем оппонентов. Погибли пять человек, десятки арестованы. 8 января Минюст США выдвинул обвинения 13 лицам. Трампа забанили в Twitter, Facebook и Instagram минимум до инаугурации избранного президента США Джо Байдена: Конгресс официально утвердил его победу на выборах. Байден взял и Сенат: теперь страна будет под полным контролем Демпартии.

Еще несколько карикатур от Ёлкина и других:

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Евгений Пилипенко
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