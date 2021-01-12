Отпевание. Карикатура Елкина на президентский финиш Трампа: пустыня, грифы, Twitter-птичка
В ночь на 9 января, после беспорядков в Капитолии с участием приверженцев действующего главы США Дональда Трампа, Twitter навсегда заблокировал его личный аккаунт, которым американский президент активно пользовался все четыре года. В компании сочли, что существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" со стороны главы Белого дома.
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Прав ли Twitter, бессрочно заблокировав микроблог Трампа перед окончанием его президентства? Дискуссии об этом идут в соцсетях и СМИ. Известный карикатурист Сергей Ёлкин (Deutsche Welle) показал по этому поводу иллюстрацию "Отпевание".
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Орнитологический ликбез: грифы питаются падалью.
Сегодня, 12 января, Трамп объявил в Вашингтоне состояние чрезвычайной ситуации на период инаугурации Байдена. Вчера ФБР предупредило о подготовке вооруженного захвата власти (ABC).
Еще несколько карикатур от Ёлкина и других:
- Путь Путина в G7 лежит через Трампа
- Хоть тушкой, хоть чучелком. Трамп "несет" Путина в G7
- Крылатые качели Путина и Трампа: разрыв ДРСМД
- Встреча в Париже: Зеленский с кактусом, Путин и шарик
- "Денег нет, но я держусь": Трамп посетовал на убытки
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