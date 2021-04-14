Пашинян хочет усилить российские войска в Армении и открыть новый филиал военной базы РФ

Армения может расширить военное присутствие РФ на своей территории, потому как "основой нашей внешней безопасности является военный союз с Россией". Об этом, выступая в армянском парламенте, заявил премьер страны Никол Пашинян, пишет News.am.

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По его словам, сейчас идет обсуждение "обогащения возможностей" 102-й базы ВС РФ в Гюмри (размещена с 1995 года, срок пребывания – минимум до 2044-го) и переговоры о "создания ее плацдарма" в Сюникской области, где российские пограничники охраняют границу.

Пашинян заявил, что для страны важно наличие армяно-российской группировки войск и единой системы ПВО.

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"Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию", – считает он.

Также Пашинян сказал в парламенте, что Турция и Азербайджан – враги Армении, но "вопрос нужно решать".

"Да, мы являемся историческими врагами, но вопрос в том, что мы будем делать потом? Мы будем держать под контролем эту вражду или позволим, чтобы она вышла из-под контроля? То есть наш регион – это регион вечной вражды? Вот на какой вопрос мы должны ответить", – сказал премьер страны.

Военное сотрудничество РФ-Армения происходит по линии ОДКБ.

В феврале 2021-го Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%". В Генштабе страны назвали это заявление "несерьезным" и потребовали отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы. В итоге НГШ Армении все же уволили.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.

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Евгений Пилипенко

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