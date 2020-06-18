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Помпео встретился на Гавайях с членом китайского Политбюро: темы неизвестны

Помпео встретился на Гавайях с членом китайского Политбюро: темы неизвестны - Фото
Ян Цзечи и Майкл Помпео (фото - ЕРА)
18.06.2020, 08:27

США утверждают, что о переговорах попросил Китай. Китай говорит, что диалог инициировали США. О чем говорят, не сообщают

Впервые с прошлого года госсекретарь США Майкл Помпео встретился с Ян Цзечи, главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам. Это произошло на Гавайях, сообщили в Государственном департаменте США.

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Отношения между мировыми державами сейчас "глубоко ухудшились", отметили в Вашингтоне, причем затяжной конфликт усилился пандемией коронавируса и стремлением официального Пекина лишить Гонконг его автономии.

Как пишет Голос Америки со ссылкой на "источники в дипломатических кругах", инициатором встречи стал Китай. В Пекине утверждают, что диалог состоялся "по инициативе американской стороны", и заявили, что "обе стороны считают диалог конструктивным". Ни Китай, ни США не сообщает, какие вопросы обсуждаются.

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Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран произошла на фоне нескольких резонансных событий:

– США накануне применили санкции к лицам, ответственным за репрессии против уйгуров в СУАР КНР;
– главы МИД стран G7 призвали КНР не принимать закон о введении режима безопасности в Гонконге;
произошел бой на границе Индии и КНР, в котором погибли десятки солдат;
– в Пекине – новая вспышка коронавируса.

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Евгений Пилипенко
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МИД КНР Майкл Помпео Китай геополитика переговоры Госдепартамент гавайи госсекретарь Ян Цзечи
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