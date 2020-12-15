Правительство Германии знало, кто отравил Навального – NYT
Правительство Германии на протяжении нескольких месяцев точно знало, кто был вовлечен в отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом New York Times сообщил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии, знакомый с вопросом.
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По словам собеседника NYT, детали в отчете Bellingcat о сотрудниках ФСБ, стоящих за отравлением Навального, точны. "Там сказано все то, что мы знали", – заявил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ежедневный телефонный брифинг 15 и 16 декабря, объясняя это подготовкой к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Ожидалось, что на брифинге будут заданы вопросы об отравлении Навального ФСБ, сообщает российское издание Meduza.
В интервью радиостанции Эхо Москвы Навальный назвал покушение на себя "самым настоящим террористическим актом" и выразил уверенность, что без приказа Путина директор ФСБ Александр Бортников на такое бы не пошел.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
- 15 октября Европейский союз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального.
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