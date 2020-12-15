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Правительство Германии знало, кто отравил Навального – NYT

15.12.2020, 14:39
Правительство Германии знало, кто отравил Навального – NYT - Фото
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Правительство Германии на протяжении нескольких месяцев точно знало, кто был вовлечен в отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом New York Times сообщил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии, знакомый с вопросом.

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По словам собеседника NYT, детали в отчете Bellingcat о сотрудниках ФСБ, стоящих за отравлением Навального, точны. "Там сказано все то, что мы знали", – заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ежедневный телефонный брифинг 15 и 16 декабря, объясняя это подготовкой к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Ожидалось, что на брифинге будут заданы вопросы об отравлении Навального ФСБ, сообщает российское издание Meduza.

В интервью радиостанции Эхо Москвы Навальный назвал покушение на себя "самым настоящим террористическим актом" и выразил уверенность, что без приказа Путина директор ФСБ Александр Бортников на такое бы не пошел.

  • 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
  • 15 октября Европейский союз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального. 

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Денис Юдин
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