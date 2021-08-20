США ввели санкции против института ФСБ и девятерых сотрудников за отравление Навального

США ввели санкции против девяти физических лиц и двух организаций из России, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Мифина США.

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Под санкции попали Институт криминалистики ФСБ и Государственный институт экспериментальной военной медицины.

Также санкции введены против сотрудников ФСБ Владимира Богданова, Станислава Макшакова, Константина Кудрявцева, Алексея Александрова, Ивана Осипова, Владимира Паняева, Алексея Седова, Кирилла Васильева и специалиста по химическому оружию Артура Жирова.

Вся собственность и имущественные интересы указанных лиц, которые находятся в США или под контролем граждан США, будут заблокированы.

Вадим Ребрина

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