США ввели санкции против института ФСБ и девятерых сотрудников за отравление Навального
20.08.2021, 20:26
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
США ввели санкции против девяти физических лиц и двух организаций из России, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Мифина США.
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Под санкции попали Институт криминалистики ФСБ и Государственный институт экспериментальной военной медицины.
Также санкции введены против сотрудников ФСБ Владимира Богданова, Станислава Макшакова, Константина Кудрявцева, Алексея Александрова, Ивана Осипова, Владимира Паняева, Алексея Седова, Кирилла Васильева и специалиста по химическому оружию Артура Жирова.
Вся собственность и имущественные интересы указанных лиц, которые находятся в США или под контролем граждан США, будут заблокированы.
- 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Он был госпитализирован и в тот же день впал в кому. Позже его вывезли на лечение в Германию, где врачи диагностировали отравление боевым ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
- 2 марта США ввели санкции из-за отравления Навального против нескольких российских топ-чиновников и девяти компаний. США также отказали РФ в предоставлении кредитов, кредитных гарантий, финансовой и любой другой помощи за исключением срочной гуманитарной.
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