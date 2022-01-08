В Казахстане начали искать "путчистов". Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности

В Казахстане по делу о госизмене задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов, сообщила пресс-служба Комитета. Также Министерство внутренних дел Казахстана заявило в Facebook о задержании 11 "организаторов и зачинщиков" протестов.

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В КНБ сообщили, что 6 января начали расследование по статье о госизмене. В этот же день по этому делу задержали Карима Масимова и других лиц. Они находятся в изоляторе временного содержания.

До должности в КНБ Масимов дважды был премьер-министром Казахстана – в 2007-12 и 2014-16 годах. Главой КНБ он стал в 2016 году. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил его 5 января 2022 года – в этот день протесты в стране вышли в острую фазу, были столкновения и захваты админзданий в Алматы.

Сейчас Масимова подозревают по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В МВД Казахстана сообщили, что задержали 11 "организаторов и зачинщико"в протестов. Двух из них арестовали по делу об организации массовых беспорядков.

Всего в стране задержали 4404 человек, добавили в МВД.

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Марк Сировой

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