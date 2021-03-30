В Кремле перечислили своих "друзей" на земном шаре. Не забыли и об "одном народе"

В Кремле считают, что друзей у страны-оккупанта России "гораздо больше, чем недругов". Об этом российскому пропагандистскому изданию АиФ заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

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По его словам, к России якобы дружественно все пространство бывшего СССР, "за исключением Грузии, Украины и стран Балтии"; страны Латинской Америки, "проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений", а также "африканские государства", которые "очень заинтересованы в развитии отношений".

Соратник Путина уверяет, что это также и "целый ряд европейских стран", но признаёт – "с Брюсселем дела идут неважно".

"Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии", – добавил чиновник из Кремля.

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Песков вспомнил и о "белорусских братьях", добавив – "потому что мы действительно практически один народ".

В Кремле считают, что новый президент Молдовы "в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений", но уточняют – "хотя Майя Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией, все равно контакты идут".

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Евгений Пилипенко

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