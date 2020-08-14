У арестованного экс-конкурента Лукашенко поставили режиму три требования – видео

Штаб арестованного в Беларуси в июле бизнесмена Виктора Бабарико, который был одним из наиболее популярных конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента, выдвинул три пункта требований к режиму. Обращение озвучила глава его предвыборного штаба Мария Колесникова – оно выложено в аккаунтах Бабарико и на оппозиционных ресурсах.

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Штаб экс-кандидата призвал власти "показать реальные результаты голосования", прекратить полицейское насилие, выпустить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста.

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Требования у штаба следующие:

1. Конец насилию.

Немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.

2. Свободу политзаключенным.

Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками беларусам.

3. Честные новые выборы.

Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов.

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