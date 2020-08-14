У арестованного экс-конкурента Лукашенко поставили режиму три требования – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

У Виктора Бабарико предостерегли, что люди "больше не боятся и не мирятся с обманом, и их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали"

Штаб арестованного в Беларуси в июле бизнесмена Виктора Бабарико, который был одним из наиболее популярных конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента, выдвинул три пункта требований к режиму. Обращение озвучила глава его предвыборного штаба Мария Колесникова – оно выложено в аккаунтах Бабарико и на оппозиционных ресурсах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Штаб экс-кандидата призвал власти "показать реальные результаты голосования", прекратить полицейское насилие, выпустить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста. 

Смотрите видео: "Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ

Требования у штаба следующие:

1. Конец насилию.

Немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.

2. Свободу политзаключенным.

Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками беларусам.

3. Честные новые выборы.

Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов.

  • В конце мая 2020-го в РБ задержали оппозиционного блогера Сергея Тихановского: ему отказали в регистрации. После этого кандидатом зарегистрировалась его жена Светлана.  
  • 14 июля ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты банкира Бабарико: он считался главным конкурентом Лукашенко. Также отказано и Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов и арестовалиУ Лукашенко заявили, что за Бабарико "стоят кукловоды из Газпрома". В стране прошли акции протеста, было более 250 задержанных.
  • 9 августа прошли выборыЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу/ Тихановская отказалась от участия в акциях протеста и выехала в Литву под давлением властей. В стране началась революция.

Читайте также: У Лукашенко отреагировали на обвинения в узурпации власти

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: беларусь, репрессии, обращение, выборы президента, Мария Колесникова, виктор бабарико
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
У арестованного экс-конкурента Лукашенко поставили режиму три требования – видео
У арестованного экс-конкурента Лукашенко поставили режиму три требования – видео
Медики США советуют стерилизовать использованные респираторы в рисоварке: видео
Медики США советуют стерилизовать использованные респираторы в рисоварке: видео
Красноречивое видео. Работников БелАЗа спросили, кто голосовал не за Лукашенко
Красноречивое видео. Работников БелАЗа спросили, кто голосовал не за Лукашенко
Транспорт Набсовет проголосовал за назначение главой Укрзалізниці Владимира Жмака
Это очень опасно. Энергоатом раскритиковал постановление о переходной модели ПСО
ТЭК Это очень опасно. Энергоатом раскритиковал постановление о переходной модели ПСО
JTI Украина проиграла суд АМКУ. Компания заплатит почти 1 млрд грн штрафа
JTI Украина проиграла суд АМКУ. Компания заплатит почти 1 млрд грн штрафа
Популярное
фото/видео
У арестованного экс-конкурента Лукашенко поставили режиму три требования – видео
У арестованного экс-конкурента Лукашенко поставили режиму три требования – видео
Медики США советуют стерилизовать использованные респираторы в рисоварке: видео
Медики США советуют стерилизовать использованные респираторы в рисоварке: видео 13.08.20, 23:03
Красноречивое видео. Работников БелАЗа спросили, кто голосовал не за Лукашенко
Красноречивое видео. Работников БелАЗа спросили, кто голосовал не за Лукашенко 13.08.20, 15:25
"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото
"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото 13.08.20, 12:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 