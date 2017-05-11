Война России против Украины: последние события в Донбассе

Что происходит в Луганске, Донецке, Мариуполе и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

11 МАЯ

01:15. Все патрули Специальной мониторинговой мисии ОБСЕ в Донбассе будут ездить только по дорогам с твердым покрытием.

10 МАЯ

20:08. Террористы четыре раза обстреляли Широкино из переносных РСЗО, осуществив в общей сложности 16 выстрелов.

19:12. Боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции морских пехотинцев в районе Широкино из переносных реактивных систем Град-П (Партизан) и стрелкового оружия.

15:58. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страна-агрессор Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.

14:54. Расследование установило, что автомобиль замначальника отдела контрразведки УСБУ Донецкой области Александра Хараберюша был взорван радиоуправляемой магнитной миной, которую ночью установила женщина-диверсант. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил журналист Юрий Бутусов.

14:39. Франция потребовала привлечь к ответственности боевика, причастного к сексуальным домогательствам в отношении женщины-наблюдателя ОБСЕ.

14:19. Генеральная прокуратура просит суд разрешить заочное расследование против беглого экс-депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева, подозреваемого в сепаратизме.

13:34. Двое военнослужащих Нацгвардии получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

12:55. В сети появилось видео учений артиллеристов в зоне АТО.

12:13. Пророссийские наемники перемещают запрещенную минскими соглашениями тяжелую военную технику, которую использовали в так называемых военных парадах 9 мая, на свои передовые позиции для провокационных обстрелов.

11:45. Адвокаты осужденных бойцов расформированной спецроты Торнадо обжаловали приговор Оболонского суда Киева.

11:34. С начала апреля 2017 года управление украинскими предприятиями, оказавшимися на временно оккупированных территориях, было возложено на ЗАО Внешторгсервис, зарегистрированное в непризнанной республике Южная Осетия.

11:24. Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области военнослужащего-контрактника одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, который ранее воевал на стороне террористов.

09:38. Постоянный представитель Украины в Совете безопасности ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия окружила соседние с ней постсоветские страны поясом нестабильности для того, чтобы продолжать удерживать их в орбите Москвы.

08:15. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о давлении на них со стороны пророссийских наемников и стрельбе недалеко от места расположения автомобиля миссии в оккупированном селе Сосновское (35 км к северо-востоку от Мариуполя, - ред.).

07:23. За прошедшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое получили ранения.

01:24. В ночь на 8 мая в районе города Кадиевка в Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали залп из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град.

9 МАЯ

19:05. С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

19:02. Штаб заявляет, что боевики в Донецкой области пытаются дискредитировать руководство Украины в нарушении международного права и минских соглашений. Для этого в "СМИ" террористов публикуется ложная, компрометирующая информация.

18:20. В оккупированном Донецке боевики отказывались несколько раз от встреч с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

17:02. Недалеко от Луганского в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад погиб украинский военнослужащий.

16:47. Анонсированное пророссийское шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" в Виннице свернули из-за альтернативной акции "Победили Гитлера - победим и Путина".

16:12. За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, девять получили ранения в Донбассе.

14:18. Сегодня в оккупированном Луганске прошел так называемый военный парад и акция Бессмертный полк.

12:40. Пророссийские наемники дезертируют в оккупированном Донбассе.

08:10. В районе проведения АТО за минувшие сутки террористы 50 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

8 МАЯ

23:43. Боевики обстреляли районный центр Попасная Луганской области, предположительно, из минометов. О жертвах обстрела не сообщается. Под обстрел попали жилые дома и гаражи местных жителей.

21:43. В результате обстрела боевиками гибридной армии РФ Марьинки огнестрельное ранение получила 51-летняя местная жительница.

19:26. С начала суток, 8 мая, в результате боевых действий в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро бойцов получили ранения. По состоянию на 18:00 зафиксировано 30 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков гибридной армии РФ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

18:38. Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, осудили нападения на членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

18:28. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 10 мая встретится в Вашингтоне с министром иностранных дел государства-агрессора России Сергеем Лавровым. Стороны, в частности, планируют обсудить необходимость прекращения огня в Донбассе и разрешения конфликта путем полной реализации минских соглашений, отметили в Госдепе.

18:09. Украинский военный погиб 8 мая в зоне боевых действий в Донбассе, получив минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

17:39. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко пообещала поднять на очередных переговорах в Минске вопрос сексуальных домогательств со стороны боевиков гибридной армии РФ.

15:35. Министр иностранных дел Павел Климкин посетит с рабочим визитом США. В Вашингтоне он примет участие в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где планирует обсудить с участниками мероприятия современную ситуацию с безопасностью на востоке Украины и ее влияние на безопасность Европы в целом.

15:01. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что хватит шантажировать Украину заложниками, которые находятся в оккупированном Донбассе.

14:10. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских военных нет.

13:40. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан осудил сексуальное домогательство со стороны боевика в оккупированном Донбассе в отношении женщины-наблюдателя.

13:14. Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами, вывезенными из района проведения антитеррористической операции.

12:36. В Луганской области боевики обстреляли Попасную.

11:19. Пророссийские наемники ограбили дачный дом инвалида в оккупированном Донбассе.

08:40. Командование Харьковского гарнизона обратилось к гражданам с предостережением от провокационных действий рядом с военными частями, напомнив, что военнослужащие-охранники имеют право применять оружие.

07:28. За минувшие сутки гибридная армия РФ 65 раз открывала огонь по опорным пунктам украинских военных в Донбассе.

06:24. Против командира подразделения одной из военных частей в Донбассе открыли уголовное производство: его подозревают в получении взяток. Офицера отстранили от выполнения служебных обязанностей. Сейчас проводится досудебное следствие.

01:30. Боевики обстреляли населенные пункты в Донбассе. Предварительно, жертв среди гражданских нет. В Троицком снаряд повредил школу, а в Попасной разбиты стекла в окнах домов.

7 МАЯ

23:59. После очередного повреждения заработала Донецкая фильтровальная станция.

19:15. С начала суток пророссийские наемники 27 раз нарушили режим тишины в Донбассе.

15:32. Правоохранители задержали командира одной из воинских частей в Донецкой области по подозрению в получении взятки.

14:58. Командирам боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса запретили увольнять наемников, у которых истек срок контракта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

13:55. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пятеро военнослужащих получили ранения.

11:23. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели две автоколонны пророссийских наемников неподалеку от оккупированного села Седово (106 км к югу от Донецка, - ред.).

10:35. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в оккупированном Донбассе.

07:26. За минувшие сутки гибридная армия 45 раз открывала огонь по опорным пунктам украинских военных, пять бойцов получили ранения. Чтобы погасить огневую активность боевиков по позициям защитников Авдеевки, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов.

6 МАЯ

23:05. Украинский военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады совершил самоубийство. По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства.

20:05. На территории заброшенного завода в селе Красная Поляна Донецкой области взорвалосьнеустановленное устройство. Ранения получили двое молодых парней.

19:16. В Зайцево Донецкой области в результате обстрела со стороны террористов ранения получил 55-летний местный житель.

19:02. В зоне проведения АТО по состоянию на 18:00 с начала суток 6 мая было зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков, ранения получили трое украинских бойцов.

17:18. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС) восстановлено.

13:12. На подконтрольную Украине территорию вернули тела трех военных, которые погибли 1 мая, эвакуируя раненого сослуживца.

12:59. На временно оккупированной территории в Донбассе в заложниках удерживают 128 украинцев.

10:45. Миссия Международного комитета Красного Креста доставила для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн.



06:35. За минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела позиций сил АТО со стороны боевиков. Ранены пятеро украинских военных. Террористы продолжают вести огонь по всем направлениям. В районе Водяного ВСУ обстреливал снайпер.

5 МАЯ

18:00. С начала суток боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

17:35. Шевченковский районный суд Киева предоставил следователям Службы безопасности Украины доступ к информации о разговорах главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко по мобильному телефону за последние три года.

16:28. С начала 2016 года 154 мирных жителя в Донбассе погибли или получили ранения в результате разрыва мин и других боеприпасов. Об этом идет речь в отчете СММ ОБСЕ.

15:43. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Мариуполе тайник с тремя килограммами пластида, который хранился в двух канистрах вблизи местного гостиничного комплекса.

14:37. За прошедшую неделю в Донбассе погибли четверо гражданских, еще шестеро получили ранения. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

14:24. В результате обстрела боевиками гибридной армии РФ Красногоровки Донецкой области ранена 57-летняя женщина.

13:35. В Донецкой области в районе Луганского и Павлополя 4 мая получили ранения 10 военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

11:26. Украинские и российские представители СЦКК 4 мая попали под обстрел со стороны боевиков террористической организации ДНР во временно оккупированном селе Безыменное, сообщает пресс-центр штаба АТО.

11:12. Разведка сообщает, что во временно оккупированном Донбассе пьяный боевик на боевой машине врезался в автомобиль местного жителя, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

06:40. За прошлые сутки в Донбассе получили ранения десять военнослужащих.

06:00. Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украине, отказывается осуждать запугивание миссии ОБСЕ и продолжает нарушать права оппозиции в Крыму. Об этом сказала временно поверенная в делах США в ОБСЕ Кейт Бернс.

03:57. В Марьинском районе Донецкой области полицейские в ходе спецоперации задержали пять человек, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях.

4 МАЯ

19:29. В Луганске боевики ЛНР до смерти забили 38-летнего жителя Станицы Луганской в процессе проведения "разъяснительной беседы".

19:01. С начала текущих суток, 4 мая, трое военнослужащих получили ранения в результате боевых действий в Донбассе. По состоянию на 18:00 боевики гибридной армии РФ 24 раза открывали огонь по опорным пунктам ВСУ.

18:27. Боевики террористической организации ЛНР третьи сутки не выдают тела троих украинских военных, погибших 1 мая 2017 года в Луганском Донецкой области, на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

16:59. Радио Свобода опубликовало эксклюзивное видео, на котором зафиксирован момент взрыва мины у автомобиля ОБСЕ во временно оккупированной части Луганской области, в результате которого погиб американский гражданин Джозеф Стоун.

15:23. Боевики 3 мая уменьшили интенсивность обстрелов на донецком направлении. Об этом на традиционном ежедневном брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

14:32. Прогресс в переговорах в нормандском, а вместе с ним и в минском формате поставлен на паузу из-за выборов во Франции и Германии. Об этом заявила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

13:51. Во время вражеского обстрела позиций ВСУ 4 мая под огонь террористов попали жилые кварталы Авдеевки и Марьинки, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

13:13. Две женщины получили ранения в результате минометного обстрела боевиками Авдеевки, сообщил замглавы Нацполиции - начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

12:06. Президент Петр Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих и членов их семей. Для бойцов, выполняющих задачи на линии непосредственного столкновения, обеспечение будет увеличено на 1500 гривень. Дополнение к основному денежному обеспечению составит 7500 гривень для первой линии. Для бойцов сил АТО на второй линии обороны увеличение составляет 1100 гривень, а общий объем доплат для военных на этом рубеже составит 3500 гривень.

11:05. Боевики гибридной армии РФ в Донбассе, несмотря на взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей, в течение последних суток применили запрещенное вооружение в районе Широкино и Попасной. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации.

10:32. Жовтневый районный суд Запорожья приговорил двоих жителей Донецкой области - членов ДРГ террористической организации ДНР к 11 и 10 годам тюремного заключения за попытку диверсии на железной дороге.

10:25. Международный комитет Красного креста направил в оккупированные районы Донбасса 13 грузовиков с гуманитарной помощью.

10:08. Донецкая фильтровальная станция, снабжающая водой Авдеевку и оставшаяся без электричества 2 мая из-за обстрела, до сих пор обесточена, сообщают в ГСЧС.

07:08. Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ. За минувшие сутки зафиксировано 52 обстрела. Девять украинских военных получили ранения. Из переносной реактивной системы Град "Партизан", минометов 82 мм калибра и БМП террористы обстреливали Широкино. На всех направлениях огонь вели снайперы.

02:10. В Мариуполе на территории одного из пансионатов на Приморском бульваре подразделение Военной службы правопорядка обнаружило два схрона с боеприпасами.

3 МАЯ

19:36. Боевики гибридной армии РФ с начала суток 19 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ в Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военнослужащий.

17:44. Трое военных погибли в районе Светлодарской дуги во время эвакуации раненого сослуживца, сообщает пресс-центр штаба АТО.

15:05. В зоне АТО в ходе занятий по боевой подготовке погиб военнослужащий.

14:38. СБУ задержала жителя Покровска Донецкой области, который за деньги террористов уничтожал государственную символику Украины.

13:04. В районе проведения АТО, в контрольно-пропускном пункте Майорское пограничники обнаружили в пересекавшем линию разграничения автомобиле фейковые регистрационные документы и номерные знаки, выданные боевиками террористической организации ДНР.

12:50. В армии США начали расследование против 29-летнего француза Гийома Кувелье, который участвовал в боевых действиях против украинской армии в Донбассе на стороне гибридной армии РФ.

11:06. Двое боевиков уничтожены и двое ранены в результате перестрелки и передозировки наркотиками и алкоголем в Донецкой области 2 мая, сообщает ГУР.

10:33. Солдат ВСУ получил ранения в результате обстрела боевиков возле Катериновки в Попаснянском районе.

10:24. Правозащитная организация Репортеры без границ во Всемирный день свободы прессы, 3 мая, в очередной раз призвала страну-агрессор Россию освободить незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко.

09:46. Украинцев Владимира Дудку, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, которым российские оккупанты вменяют "подготовку диверсий" во временно аннексированном Крыму, оставили в заложниках еще на два месяца - до 8 июля 2017 года.

06:33. За прошлые сутки в зоне АТО погиб один военный, ранены семеро. Боевики незаконных вооруженных формирований 63 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

04:56. В зоне АТО в Донбассе обнаружили две мины российского производства. Специалисты установили, что противопехотные мины были сделаны в 1997 году в России.

2 МАЯ