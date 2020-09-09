Богдан о деле ЧВК Вагнера: Операции больше года, ее разрушил один телефонный звонок

Экс-глава ОП заявил, что знает, что спецоперация проводилась, в Венесуэле создали фирму и люди уже поехали туда работать на вышки

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил версию журналиста Юрия Бутусова о проведении украинскими спецслужбами секретной операции для задержания боевиков ЧВК Вагнера, которые воевали против Украины на Донбассе. Об этом Богдан сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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"Я не верю (Бутусову – ред.), я знаю, что было именно так. Там даже хуже все… Насколько я слышал, в Венесуэле была создана фирма и какие-то люди уже поехали туда работать на вышки… Этой операции больше года. Она была суперсекретной. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, фактически признался, что он его совершил. Кто этот человек – расскажет прокурор в этом деле очень скоро… Это человек из самого ближайшего окружения президента", – сказал Богдан.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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