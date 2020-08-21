ЧВК в Беларуси. У Венедиктовой отреагировали на информацию о срыве "спецоперации"
В Офисе генпрокурора расследуют уголовное дело по 28 боевикам ЧВК Вагнера, которых задерживали в Беларуси. Другие данные в ОГП говорить отказываются
В Офисе генпрокурора сообщили о подозрении в войне на Донбассе 28 наемникам ЧВК Вагнера, которые были задержаны в конце июля в Беларуси, а затем переданы России. Так в ОГП ответили на запрос LIGA.net о якобы сорванной "спецоперации" украинских спецслужб по задержанию этих людей.
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В ОГП отказались давать какие-либо другие сведения, в том числе о деталях "спецоперации", сославшись на тайну досудебного расследования.
В то же время обращаем внимание читателей, что данные о 28 подозреваемых совпадают с информацией о спецоперации, которую распространил ранее журналист Юрий Бутусов. Он писал, что украинским спецслужбам под предлогом поездки на "работу" в Венесуэле удалось вывезти в Минск 28 боевиков и еще пять "случайных людей".
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- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- СМИ написали, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал эту информацию СМИ "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это - "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
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