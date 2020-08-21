ЧВК в Беларуси. У Венедиктовой отреагировали на информацию о срыве "спецоперации"

В Офисе генпрокурора расследуют уголовное дело по 28 боевикам ЧВК Вагнера, которых задерживали в Беларуси. Другие данные в ОГП говорить отказываются

В Офисе генпрокурора сообщили о подозрении в войне на Донбассе 28 наемникам ЧВК Вагнера, которые были задержаны в конце июля в Беларуси, а затем переданы России. Так в ОГП ответили на запрос LIGA.net о якобы сорванной "спецоперации" украинских спецслужб по задержанию этих людей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ОГП отказались давать какие-либо другие сведения, в том числе о деталях "спецоперации", сославшись на тайну досудебного расследования.

В то же время обращаем внимание читателей, что данные о 28 подозреваемых совпадают с информацией о спецоперации, которую распространил ранее журналист Юрий Бутусов. Он писал, что украинским спецслужбам под предлогом поездки на "работу" в Венесуэле удалось вывезти в Минск 28 боевиков и еще пять "случайных людей".

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Читайте также: Решение Лукашенко по ЧВК негативно отразится на отношениях с Беларусью – СНБО

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.