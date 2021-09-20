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Комиссия Рады по вагнеровцам: Спецслужбы РФ могли отследить операцию и начать контригру

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 17:19
Комиссия Рады по вагнеровцам: Спецслужбы РФ могли отследить операцию и начать контригру - Фото
Марьяна Безугла (Скриншот с брифинга Youtube/Украина 24)

Спецслужбы России могли отследить действия украинской разведки по наемникам ЧВК Вагнера и начать собственную игру. Об этом сообщила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможной спецоперации против вагнеровцев, народный депутат от партии Слуга народа Марьяна Безуглая на брифинге после сегодняшнего заседания ВСК.

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Безуглая зачитала данные, которые войдут в промежуточный отчет комиссии.

В частности, там подтверждается, что с 2014 года украинские спецслужбы и разведка документировали участие российских военных и наемников в войне против Украины. Это не требовало политического согласования, не прерывалось ни одним политическим решением и включало в себя разные элементы оперативной работы.

Безуглая сообщила, что по предварительной информации, полученной ВСК, есть основания предполагать, что спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины и начали свою контригру.

"ВСК установила, что спецслужбы РФ разрешили вывоз с территории России на территорию Беларуси 33 наемников, и что подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси. По предварительной информации ВСК, с момента задержания наемников спецслужбы России переформатировали активные мероприятия и начали дезинформационную операцию против Украины", – рассказала Безуглая.

Она добавила, что ВСК продолжает выяснять, было ли задержание вагнеровцев следствием утечки информации, недостатков планирования, активных действий спецслужб Беларуси и РФ, или сочетанием этих возможных причин.

Безуглая отказалась объяснить, почему сегодня на ВСК прервали показания экс-руководителя Главного управления разведки Минобороны генерала Василия Бурбы.

Читайте также: ЧВК Вагнера. Украина собрала важные доказательства, но власти решили молчать – Грозев

Наталия Медведева
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чвк вагнера вск
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