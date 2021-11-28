Кулеба: Некоторые страны повторяют нарратив России, говоря, что Украину нельзя вооружать

Заявления, что Украину нельзя вооружать являются российским нарративом, который повторяют некоторые страны. Украина не собирается решать конфликт на Донбассе военным путем, заявил в интервью немецкому Zeit заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-то военным действиям. Все это полная чушь", – заявил он.

Глава МИД подчеркнул: Украина ни на кого не нападала и не собирается нападать, она не намерена решать конфликт на Донбассе военным путем.

На возражение интервьюера о применении Украиной беспилотника Bayraktar на Донбассе, Кулеба возразил: украинские военные защищались от обстрела из запрещенной минскими соглашениями гаубицы, а перед этим приняла все меры в рамках процедур ОБСЕ, чтобы заставить боевиков прекратить огонь. Кроме того, дрон не пересекал линию разграничения, не нарушив таким образом минские договоренности.

"Это не кровавое сафари, где русские могут нарушать минские договоренности, убивать и разрушать все, что хотят… Если они нападут на нас, мы будем сопротивляться, потому что это наша страна, и мы будем ее защищать", – сказал министр.

Он также отметил, что пакет сдерживания от нового вторжения РФ включает в себя три направления: военная поддержка Украины, четкие политические месседжи и подготовка экономических санкций.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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Марк Сировой

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