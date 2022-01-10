"Пора называть вещи своими именами". Кулеба ответил на требования Кремля о сферах влияния
Период передела сфер влияния в мире закончился с окончанием холодной войны, и нынешние требования Кремля к Белому дому и Западу – пережиток прошлого. Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Как выразился глава МИД, "пора называть вещи своими именами".
"Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, в которую входили бы суверенные соседние государства. Но холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния", – пишет министр.
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Кулеба подчеркнул, что требования российского лидера Владимира Путина о новом переделе сфер влияния "неправомерны и угрожают международному миру и безопасности".
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