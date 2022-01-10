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"Пора называть вещи своими именами". Кулеба ответил на требования Кремля о сферах влияния

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 09:30
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Период передела сфер влияния в мире закончился с окончанием холодной войны, и нынешние требования Кремля к Белому дому и Западу – пережиток прошлого. Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Как выразился глава МИД, "пора называть вещи своими именами".

"Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, в которую входили бы суверенные соседние государства. Но холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния", – пишет министр.

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Кулеба подчеркнул, что требования российского лидера Владимира Путина о новом переделе сфер влияния "неправомерны и угрожают международному миру и безопасности".

"Пора называть вещи своими именами". Кулеба ответил на требования Кремля о сферах влияния
СПРАВКА. Разведки говорят об угрозе полномасштабной агрессии РФ против Украины. Кремль шантажирует Запад войной, требуя от НАТО не брать Украину в Альянс и "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Ответ НАТО: не Москве решать, кому быть в блоке. Запад грозит РФ беспрецедентными санкциями за вторжение. По некоторым данным, эти санкции не конкретизируют, чтобы Москва не смогла к ним подготовиться. В Женеве началась подготовка к переговорам РФ с США, НАТО и Западом в целом: они пройдут 13 января.

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Евгений Пилипенко
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