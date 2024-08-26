Премьер Чехии: Украина ежемесячно получает десятки тысяч снарядов большого калибра
Петр Фиала (Фото: ЕРА)

Украина ежемесячно получает "десятки тысяч" боеприпасов. Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала, передает портал Novinky.

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По его словам, с начала полномасштабного вторжения России Чехия смогла передать Украине 2 млн боеприпасов большого калибра и 22 млн единиц среднего калибра.

Фиала озвучил эти данные в контексте инициативы по снабжению боеприпасами, к которой присоединился ряд стран.

"В настоящее время мы ежемесячно поставляем Украине десятки тысяч боеприпасов большого калибра" – отметил чешский премьер.

Он подчеркнул, что безопасность всех участников этого процесса тщательно обеспечивается.

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