Премьер Чехии: Украина ежемесячно получает десятки тысяч снарядов большого калибра
Украина ежемесячно получает "десятки тысяч" боеприпасов. Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала, передает портал Novinky.
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По его словам, с начала полномасштабного вторжения России Чехия смогла передать Украине 2 млн боеприпасов большого калибра и 22 млн единиц среднего калибра.
Фиала озвучил эти данные в контексте инициативы по снабжению боеприпасами, к которой присоединился ряд стран.
"В настоящее время мы ежемесячно поставляем Украине десятки тысяч боеприпасов большого калибра" – отметил чешский премьер.
Он подчеркнул, что безопасность всех участников этого процесса тщательно обеспечивается.
- 25 июня 2024 года Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.
- 20 августа министр обороны Чехии Чернохова заявила, что часть доходов, полученных от российских активов, замороженных в Евросоюзе, будет направлена на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.
- К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.
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