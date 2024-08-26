Прем'єр Чехії: Україна щомісяця отримує десятки тисяч снарядів великого калібру

З 2022 року Чехія передала Україні мільйони снарядів малого та великого калібрів, заявив Петр Фіала

Петр Фіала (Фото: ЕРА)

Україна щомісяця отримує "десятки тисяч" боєприпасів. Про це заявив прем'єр Чехії Петр Фіала, передає портал Novinky.

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За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Чехія змогла передати Україні 2 млн одиниць боєприпасів великого калібру та 22 млн одиниць середнього калібру.

Фіала назвав ці дані в контексті ініціативи з постачання боєприпасів, до якої приєдналася низка країн.

"На цей час ми щомісяця постачаємо Україні десятки тисяч боєприпасів великого калібру" – зазначив чеський прем'єр.

Він також підкреслив, що безпека всіх учасників цього процесу ретельно забезпечується.

25 червня 2024 року Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.

20 серпня міністерка оборони Чехії Чернохова заявила, що частина прибутків, отриманих від російських активів, заморожених у Євросоюзі, буде спрямована на постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.

До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

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