Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 февраля

1. В КИЕВ ПРИЛЕТЕЛ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Завтра Шольц планирует быть в Москве и провести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. (подробнее)

2. ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПОСЛА В БРИТАНИИ О НАТО И РЕАКЦИЯ НА НЕГО. В интервью BBC посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил на вопрос о возможности отказа Украины от вступления в НАТО ради избежания большой войны с Россией. Ответ вызвал скандал в обществе. С пояснениями выступиили МИД, Офис президента, спикер Зеленского, посольство в Британии и даже Россия. Курс на вступление в НАТО и Евросоюз остаются безусловным приоритетом для Украины. (подробнее)

3. МОНАСТЫРСКИЙ: ЕСЛИ КАКОЙ-ТО "ГИРКИН" ПОПРОБУЕТ ЗАХВАТИТЬ АДМИНЗДАНИЕ – ТУТ ЖЕ РАССТРЕЛЯЕМ. Министр внутренних дел Денис Монастырский заверяет, что его ведомство не допустит в Украине событий, которые были на востоке страны в 2014 году, а "гиркиных" будут расстреливать без предупреждения. (подробнее)

4. КУРС ПРОДАЖИ ДОЛЛАРА В БАНКАХ ВЫРОС НА 86 КОПЕЕК. В понедельник, 14 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 36,55 коп. и составляет 28,19 грн. Курс продажи вырос на 85,75 коп. и составляет 28,9535 грн.(подробнее)

5. РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК И РУБЛЬ УПАЛИ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ. Российский фондовый рынок упал более чем на 5% в начале торговой недели из-за обострения ситуации вокруг Украины, следует из информации на сайте Московской биржи. Евро и доллар по отношению к российскому рублю подорожали до максимума с конца января. (подробнее)

6. РЕЗНИКОВ И МИНИСТР ОБОРОНЫ БЕЛАРУСИ РЕШИЛИ ОБМЕНЯТЬСЯ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ НА ВОЕННЫХ УЧЕНИЯХ. Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным. Они договорились о взаимных визитах атташе по вопросам обороны на военные учения. (подробнее)

7. ПОЛИЦИЯ ПЕРЕВЕДЕНА НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ ДО 19 ФЕВРАЛЯ. На фоне возможного нового вторжения РФ в Украину в период с 14 по 19 февраля 2022 личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы.(подробнее)

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Наталия Медведева

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