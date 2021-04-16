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Зеленский сравнил войну с теленком и риторически ответил, хочет ли Путин ее закончить

16.04.2021, 11:15
Зеленский сравнил войну с теленком и риторически ответил, хочет ли Путин ее закончить - Фото
Зеленский - Путин. Коллаж LIGA.net

На вопрос "хочет ли Россия остановить войну против Украины" президент Владимир Зеленский ответил риторически: предложил посмотреть на спутниковые снимки стянутых к границам войск РФ, количество новых потерь на фронте и общительность Кремля. Об этом он сказал изданию Le Figaro, украинский перевод интервью дает Офис президента.

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По словам Зеленского, первые два-три месяца после установления 27 июля 2020 года перемирия на Донбассе "мы в целом радовались", а он сам считал, что пошли подвижки в переговорном процессе. Но с начала 2021-го на фронте уже 27 погибших военных.

"Вот и все. И стреляют, и наращивается количество военных (РФ у границ Украины, – ред.). Хочет ли Россия остановить войну? Посмотрите на фото со спутника – и это ответ", – сказал он.

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Президент заявил, что "война – это такой теленок, которого нельзя накормить; ему постоянно нужно давать пищу, деньги, и он высасывает из экономики Украины все".

"Меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил (президенту РФ Владимиру Путину после гибели четырех военных на Донбассе, – ред.) – мне не ответили. На сегодня такой ответ", – сказал глава государства.

Зеленский не знает, что о нем думает Путин, но считает, что поскольку он представляет Украину, для него "очень важно, что он (Путин) думает о моей стране": "И я это переношу на себя. Я не думаю, что я тот, кого он ожидал, потому что я – о равноправии во всем: духа, отношений".

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Евгений Пилипенко
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