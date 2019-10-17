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Дипломатов США в РФ сняли с поезда около полигона "Буревестника"

Дипломатов США в РФ сняли с поезда около полигона "Буревестника" - Фото
Фото: rusbestrailways.ru
17.10.2019, 09:25

У военных атташе при посольстве США Данна и Кертиса, а также атташе Арриолы не было разрешения на въезд на режимную территорию, заявили в МИД РФ

Недалеко от места в Архангельской области РФ, где в августе произошел взрыв ракеты с ядерным двигателем, российские спецслужбы сняли с поезда трех американских дипломатов. Об этом инциденте сообщили федеральные телеканалы РФ.

Сотрудники дипмиссии США в РФ, отмечает Интерфакс, были в согласованной с российскими военными официальной командировке, но их все равно сняли с поезда. Как сообщил агентству "информированный источник", дипломаты США при поездке по Архангельской области "несколько раз пересаживались с поезда на поезд".

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Инцидент подтвердили в МИД РФ. Там заявили, что у американцев "не было необходимых документов", так как они намеревались ехать в Архангельск, но "оказались в итоге в поезде Нёнокса-Северодвинск".

"Видимо, заблудились", - сыронизировали в ведомстве страны-оккупанта, предложив подарить американскому посольству карту РФ.

Справка. 8 августа 2019 года на полигоне под Нёноксой произошел взрыв - предполагается, что боевой ракеты РФ с ядерным двигателем (фото и видео). В РФ признали: разорвало малый "ядерный реактор"Врачей больницы в Архангельске, куда доставили пострадавших, не предупредили о радиации. Greenpeace заявил, что власти скрывают данные об утечке радиацииПутин заявил, что ситуация "под контролем" и "радиационные риски отсутствуют", но в РФ ушло в оффлайн несколько станций мониторинга ядерных взрывов. 15 августа в Норвегии обнаружили радиоактивный йод.

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радиация архангельск Северодвинск ненокса сняли с поезда ЗАТО
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