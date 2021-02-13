Протесты в поддержку Навального стали событием месяца для россиян – опрос Левада-Центра

Протесты в России стали самым запоминающимся событием для ее граждан в январе 2021 года. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце января – начале февраля российской социологической компанией Левада-Центр.

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Протесты 23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального больше других событий запомнились 45% россиян.

На втором месте – события, связанные с эпидемией коронавируса (ее спад, начало вакцинации, ослабление ограничений), их запомнили 12%.

На третьем месте – возвращение Навального в Россию, 11%.

Опрос проводился методом личного интервью 29 января – 2 февраля 2021 года, опрошены 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России. Погрешность не превышает 3,4%.

Денис Юдин

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