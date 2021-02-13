Протесты в поддержку Навального стали событием месяца для россиян – опрос Левада-Центра
Протесты в России стали самым запоминающимся событием для ее граждан в январе 2021 года. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце января – начале февраля российской социологической компанией Левада-Центр.
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Протесты 23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального больше других событий запомнились 45% россиян.
На втором месте – события, связанные с эпидемией коронавируса (ее спад, начало вакцинации, ослабление ограничений), их запомнили 12%.
На третьем месте – возвращение Навального в Россию, 11%.
Опрос проводился методом личного интервью 29 января – 2 февраля 2021 года, опрошены 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России. Погрешность не превышает 3,4%.
- Утром 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление. Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
- 23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек. 31 января протесты повторились.
- 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, он должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев.
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