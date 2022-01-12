Реакция из РФ на слова Нуланд: опять вспомнили "марширующих в Киеве фашистских молодчиков"

Российский посол в Вашингтоне обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в дипломатической необразованности и призвал "остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве". Выдержки из пропагандистских высказываний Анатолия Антонова приводит в Facebook посольство РФ в США.

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Реагируя на вчерашний брифинг Нуланд, где она обвинила Москву в эскалации и призвала позаботиться о своих гражданах в пандемию, а не воевать с другими странами, представитель МИД РФ посоветовал ей "как никогда быть сдержанной и аккуратной во фразеологии".

По словам Антонова, обвинительная риторика Госдепа "не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах" и "любой маломальский, даже начинающий эксперт, знает об основах дипломатической работы".

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"Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах. Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок", – очередной спикер из РФ вспомнил о "фашизме" Киева.

Антонов напомнил, что Кремль хочет заключения соглашения с Белым домом о разделе сфер влияния в Европе "в самое кратчайшее время" и ждет "письменных ответов на конкретные российские предложения".

Он добавил, что "нам некуда отступать", потому что "НАТО подобралось к российским границам".

Посол РФ в США резюмировал тем, что "пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от границ" – российских.

В Госдепе подчеркнули: страны имеют право выбирать союзы, США не будут обсуждать безопасность Европы без европартнеров.

Вспомнили об индейцах. У главы МИД РФ Лаврова ответили на слова госсекретаря Блинкена о Казахстане и войсках России.

Как пишет The Times, в НАТО сомневаются, что Россия готова к деэскалации вокруг Украины.

Евгений Пилипенко

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