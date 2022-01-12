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Реакция из РФ на слова Нуланд: опять вспомнили "марширующих в Киеве фашистских молодчиков"

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 09:56
Реакция из РФ на слова Нуланд: опять вспомнили
Анатолий Антонов (Фото: EPA/WALLACE WOON)

Российский посол в Вашингтоне обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в дипломатической необразованности и призвал "остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве". Выдержки из пропагандистских высказываний Анатолия Антонова приводит в Facebook посольство РФ в США.

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Реагируя на вчерашний брифинг Нуланд, где она обвинила Москву в эскалации и призвала позаботиться о своих гражданах в пандемию, а не воевать с другими странами, представитель МИД РФ посоветовал ей "как никогда быть сдержанной и аккуратной во фразеологии".

По словам Антонова, обвинительная риторика Госдепа "не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах" и "любой маломальский, даже начинающий эксперт, знает об основах дипломатической работы".

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"Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах. Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок", – очередной спикер из РФ вспомнил о "фашизме" Киева.

Антонов напомнил, что Кремль хочет заключения соглашения с Белым домом о разделе сфер влияния в Европе "в самое кратчайшее время" и ждет "письменных ответов на конкретные российские предложения".

Он добавил, что "нам некуда отступать", потому что "НАТО подобралось к российским границам".

Посол РФ в США резюмировал тем, что "пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от границ" – российских.

СПРАВКА. Разведки говорят об угрозе полномасштабной агрессии РФ против Украины. Кремль шантажирует Запад войной, требуя от НАТО не брать Украину в Альянс и "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Ответ НАТО: не Москве решать, кому быть в блоке. Запад грозит РФ беспрецедентными санкциями за вторжение. По некоторым данным, их не конкретизируют, чтобы Москва не смогла подготовиться. В Женеве прошли переговоры РФ-США. 12-13 января – переговоры с НАТО и Западом.

Реакция из РФ на слова Нуланд: опять вспомнили "марширующих в Киеве фашистских молодчиков"
Евгений Пилипенко
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Госдепартамент США геополитика переговоры фейк пропаганда дезинформация угроза реакция виктория нуланд анатолий антонов
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