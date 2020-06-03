Трюдо спросили о Трампе и ситуации в США. Он 21 секунду думал над ответом: видео

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не сразу сумел найти нужные слова, чтобы прокомментировать действия президента США Дональда Трампа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 21 секунду думал над ответом на вопрос журналистов о том, что он думает о президенте США Дональде Трампе и использовании полиции против демонстрантов у Белого дома, чтобы Трамп мог сфотографироваться с Библией. Об этом сообщает The New York Times

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NYT сообщает, что Трюдо, который обычно быстро отвечает на вопросы журналистов, сделал паузу и пытался подобрать правильные слова, когда его спросили о Трампе, призывающем к военным действиям против участников протеста. Он избегал прямого упоминания Трампа.

"Мы все с ужасом наблюдаем за тем, что происходит в США. Пора сблизить людей", - заявил Трюдо.

NYT считает, что Трюдо не критикует Трампа, поскольку 75% экспорта Канады приходится на США. 

  • 25 мая 2020-го в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек в десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице США Вашингтоне.
  • Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал людей не ставить знак равенства между протестующими и мародерами. 
  • Вчера массовая акция в поддержку американских протестующих прошла в Амстердаме.
  • 3 июня сообщалось, что большинство в США сочувствует протестующим и не одобряет реакцию Трампа.

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Теги: США, дональд трамп, протесты, Джастин Трюдо
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