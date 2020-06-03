Трюдо спросили о Трампе и ситуации в США. Он 21 секунду думал над ответом: видео

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 21 секунду думал над ответом на вопрос журналистов о том, что он думает о президенте США Дональде Трампе и использовании полиции против демонстрантов у Белого дома, чтобы Трамп мог сфотографироваться с Библией. Об этом сообщает The New York Times.

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NYT сообщает, что Трюдо, который обычно быстро отвечает на вопросы журналистов, сделал паузу и пытался подобрать правильные слова, когда его спросили о Трампе, призывающем к военным действиям против участников протеста. Он избегал прямого упоминания Трампа.

"Мы все с ужасом наблюдаем за тем, что происходит в США. Пора сблизить людей", - заявил Трюдо.

NYT считает, что Трюдо не критикует Трампа, поскольку 75% экспорта Канады приходится на США.

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