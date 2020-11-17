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Международная комиссия юристов призвала отозвать проект Зеленского о роспуске КСУ

17.11.2020, 17:30
Международная комиссия юристов призвала отозвать проект Зеленского о роспуске КСУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Комиссии считают идею Зеленского распустить КСУ "прямой атакой" на независимость судебной власти

Неправительственная организация Международная комиссия юристов раскритиковала и призвала отозвать законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда, который был подан после скандального решения КСУ по антикоррупционной реформе. Об этом говорится в заявлении Комиссии.

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В МКЮ считают проект "прямой атакой на способность судебной власти независимо выполнять свои функции". По их мнению, он несовместим с основными принципами верховенства закона и разделения властей, а также с международными стандартами независимости судебной власти.

В МКЮ также считают "неуместными" аргументы из объяснительной записки к проекту, в которых говорилось, что решение КСУ по антикор реформе было принято в личных интересах судей, без надлежащего обоснования, в противоречие с принципами верховенства права и евроатлантическим выбором украинского народа.

В МКЮ также опасаются, что вызов на допрос в Госбюро расследований главы КСУ Александра Тупицкого может быть формой давления на Суд.

СПРАВКА. Международная комиссия юристов – международная неправительственная организация, которая состоит из 60 юристов (судей высшего ранга, адвокатов и ученых). Задачей декларируется обеспечение соблюдения международных стандартов в области прав человека через закон.

Сейчас в составе Комиссии нет комиссаров от Украины, но есть представители России, Кыргызстана, Новой Зеландии, Франции, Великобритании и ряда других стран мира. Возглавляет МКЮ американский профессор Роберт Голдман, он был президентом Межамериканской комиссии по правам человека, работал экспертом в Комиссии ООН по правам человека.

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Марк Сировой
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