У Зеленского похвастались достижениями за первый месяц: видео

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Среди прочего в заслуги президенту ставят то, что он "развеял мифы о дефолте", разрешил обращаться к себе по имени и подал 16 законопроектов

В команде у президента Владимира Зеленского отчитались перед народом Украины за первый месяц у руля страны. На Facebook-странице "Команда Зеленського" появился ролик, в котором перечисляется то, что в Администрации президента поставили себе и хозяину Банковой в заслугу.

Достижений у главы государства насчитали 20 пунктов. Вот они:

- "возобновил полноценную работу консультационной группы в Минске";
- "заверил международных партнеров в том, что курс Украины на евроинтеграцию неизменный";
- "получил от евролидеров поддержку позиции Украины по освобождению пленных и санкционного давления на Россию";
- "договорился о возобновлении нормандского формата переговоров";
- "дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет";
- "подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании";
- "внес в Раду всеобъемлющий закон об импичменте";
- "внес в Раду закон о наказании за незаконное обогащение чиновников, который предусматривает конфискацию неправомерно нажитого имущества";
- "по запросу общества распустил Раду VIII созыва, выиграв судебный процесс в КСУ - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти";
- "начал перезапуск судебной реформы";
- "подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращении в Роттердам-";
- презентовал отечественным и иностранным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий";
- "развеял мифы о дефолте";
- "приобщил большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка "скорых" для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обратных обещаний и обязательств от власти";
- "принудил Кабмин и министерства погасить задолженности по з/п шахтерам";
- "отменил обязательность ношения школьной формы";
- "отменил драконовские штрафы за нарушения правил работы с наличностью, которыми облагали бизнес с 1995 года";
- "окончательно урегулировал использование мигалок: они разрешены только для узкого круга спецмашин, а не для депутатских или министерских лимузинов";
- "открыл улицу Банковую для людей";
- "установил новую норму обращения к президенту - по имени".

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же распустил Раду. 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах 21 июля. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении барьера до 3% даже не включили в повесткуПартия президента Слуга народа хочет единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

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Теги: Владимир Зеленский, пиар, администрация президента, достижение
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