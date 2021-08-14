Байден дал указание Блинкену урегулировать войну в Афганистане мирным путем

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание государственному секретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования войны в Афганистане. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

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"Я поручил государственному секретарю поддержать президента Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Секретарь Блинкен также будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами", – заявил Байден.

По его словам, разведка США будет противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана.

"Мы сообщили представителям Талибана в Дохе (столица Катара, где проходят переговоры между сторонами конфликта – ред.), что любые действия с их стороны в Афганистане, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и сильным военным откликом США", – указано в заявлении.

Также количество американских войск, направленных для эвакуации посольств, увеличено с 3000 до 5000.

Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право. Президент США Джо Байден не жалеет о выводе американских войск.

Талибан захватил весь северный Афганистан. Власти контролируют только два больших города.

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Станислав Стороженко

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