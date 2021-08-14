Байден дал указание Блинкену урегулировать войну в Афганистане мирным путем
Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание государственному секретарю Энтони Блинкену добиться политического урегулирования войны в Афганистане. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.
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"Я поручил государственному секретарю поддержать президента Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Секретарь Блинкен также будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами", – заявил Байден.
По его словам, разведка США будет противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана.
"Мы сообщили представителям Талибана в Дохе (столица Катара, где проходят переговоры между сторонами конфликта – ред.), что любые действия с их стороны в Афганистане, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и сильным военным откликом США", – указано в заявлении.
Также количество американских войск, направленных для эвакуации посольств, увеличено с 3000 до 5000.
- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право. Президент США Джо Байден не жалеет о выводе американских войск.
- Талибан захватил весь северный Афганистан. Власти контролируют только два больших города.
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