Берлин и Париж предлагают ввести санкции против девяти россиян за отравление Навального
Санкицонный список, предложенный Германией и Францией, обсудят 12 октября
Германия и Франция предлагают ввести санкции против девяти граждан России в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Le Monde.
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Как отмечается, в совместном заявлении министерств иностранных дел Франции и Германии говорится о том, что нельзя "оставить безнаказанным использование нервно-паралитического агента в ужасной попытке убийства, совершенной на территории России".
Париж и Берлин заявили, что передадут предложения о дополнительных санкциях против Москвы своим европейским партнерам.
"Эти предложения, – говорится в заявлении, – будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных стандартов в силу их официальных функций, а также на лица, участвующие в программе Новичок".
По данным Le Monde, в рассматриваемый список входят девять имен из администрации президента РФ и аппарата безопасности, а также санкции будут предложены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в советские времена считался местом создания нервно-паралитического агента Новичок.
Список будет обсуждаться в Совете по иностранным делам в Брюсселе 12 октября. Предполагаемые санкции – замораживание активов и запрет на поездки в Европу.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что политик был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23-го выписали из больницы.
- 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что Навального отравили боевым ядом "Новичок".
- 5 октября ОЗХО передала Германии свой отчет, где подтвердила отравление Навального новичком.
- 7 октября Франция и Германия заявили о том, что предложат Евросоюзу санкции против причастных к отравлению Навального.
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