Вечером в космос улетят десятки спутников Илона Маска и еще кое-что — трансляция

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Вместе с очередной пачкой интернет-спутников "Старлинк" в космос улетят и два аппарата дистанционного зондирования Земли частников BlackSky Global

На сегодня, 8 июля в 18:59 по Киеву, запланирован запуск в космос десятой партии (в этот раз из 57 единиц, а не стандартные 60) спутников для глобального интернет-проекта Starlink от компании Илона Маска и других аппаратов. Средство выведения на орбиту — ракета Falcon 9 от SpaceX. Запуск с более чем 15 тоннами груза состоится с площадки SLC-39A базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

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ПОЛЕТ. Маршевая ступень ракеты B1051 летала ранее в мисcиях DM-1 (март 2019 года), RADARSAT (июнь 2019-го), Starlink-3 (январь 2020-го) и Starlink-6 (апрель-2020). Спустя девять минут после старта она должна сесть на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане – это покажут в прямом эфире. Выглядит так:

Вспомогательные службы SpaceX попытаются поймать падающие с высоты линии Кармана створки головного обтекателя. Для этого в месте предполагаемого их спуска на парашютах находятся морские корабли Go Ms. Tree и Go Ms. Chief с надводными сетями. 

СПУТНИКИ. 260-килограммовые аппараты Starlink выведут на опорную орбиту с параметрами 220×380 км; после проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км с наклонением 53°. Те, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты. Все "старлинки" в этой миссии уже будут с козырьками от солнца в угоду астрономам.

Смотрите также: Меньше месяца до старта. На видео – связка дрона-разведчика NASA с марсоходом

Первую пачку тест-спутников Starlink запустили 24 мая 2019-го, вторую (уже полнофункциональные) — в ноябре 2019-го, третью — 7 января 2020-го, четвертую — 29 января, пятую — 17 февраля, шестую — 18 марта, седьмую — 22 апреля, восьмую - 4 июня, девятую – 13 июня. Все о них можно почитать здесь.

Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. SpaceX оценивает затраты на проект не менее чем в $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020-м в Северной Америке. Ученые подняли тревогу – рой Starlink уничтожит наземную астрономию, но Маск пытается их успокоить постоянной модернизацией аппаратов и методов их размещения в космосе. 

Дополнительная полезная нагрузка — два 55-килограммовых аппарата BlackSky Global - №5 и №6: это коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли. Они могут около 3 лет снимать поверхность с высоты 478—591 км с разрешением — до 90-110 см. Компания надеется вывести 16 спутников на низкую околоземную орбиту к началу 2021 года, что позволит снимать почти любую заселенную точку Земли с периодичностью в 1 ч. Конечная группировка в 60 аппаратов снизит этот период до 10-15 минут.

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РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь.

Смотрите фото: SpaceX запустила спутники, способные увидеть на Земле объекты 50 см

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Теги: Илон Маск, Starlink, спутник, spacex, falcon 9, интернет, космос, запуск, ракета, BlackSky
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