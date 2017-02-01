Война России против Украины: последние события в Донбассе

Что происходит в Луганске, Донецке, Мариуполе и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. ЛІГА.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

1 ФЕВРАЛЯ

12:59. Морпехи на юге страны учатся деблокировать аэродром и работать против гибридных угроз со стороны незаконных вооруженных формирований (фоторепортаж).

12:57. В Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы.

12:56. ГСЧС получила разрешение на разминирование территорий с линиями электропередач в Авдеевке.

12:41. Представители государства-агрессора России в СЦКК дали письменные гарантии прекращения обстрелов Авдеевки на время ремонта коммуникаций.

12:32. В Авдеевку за последние сутки доставили и раздали местным жителям 10 тонн гуманитарной помощи.

12:24. В результате боевых действий в Донбассе за минувшие сутки, 31 января 2017 года, погиб один украинский военнослужащий, 12 бойцов получили ранения.

12:20. Украинские военные передали жителям Авдеевки полевые кухни. В штабе АТО отметили, что военные наладили процесс поставки дров и готовы в любой момент развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая необходимость.

12:10. В Авдеевке необходимо разминировать около 30% снарядов, не разорвавшихся во время обстрела города боевиками гибридной армии РФ.

11:59. Санкции против России могут быть сняты только после выполнения минских соглашений. Об этом сообщил кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц.

11:42. Российско-оккупационные войска третьи сутки обстреливают Авдеевку из реактивных систем залпового огня Град: последний эпизод применения РСЗО произошел сегодня утром.

11:39. В центре оккупированного Луганска сегодня утром произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме, который расположен на Красной площади.

11:38. В результате обстрела в Донецкой области обесточена Верхнекальмиусская станция. В связи с этим Донецк и Макеевка остались без воды.

11:30. В Марьинке в результате обстрела ранена местная жительница. Пострадавшая женщина с минно-взрывным ранением была госпитализирована в травматологическое отделение центральной горбольницы Курахово.

11:16. Потери оккупантов в боях у промзоны, по данным ГУР, исчисляются десятками. По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находятся 42 тела боевиков, уничтоженных ответным огнем сил АТО.

11:05. Сегодня в 05:00 боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области. Вследствие обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы.

10:44. Силы Национальной полиции в Авдеевке увеличены втрое.

10:18. В результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен 63-летний мужчина. У мужчины осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.

10:17. С раннего утра под Авдеевкой снова идут интенсивные бои между украинской армией и российскими оккупационными войсками, которые продолжают бить по позициям сил АТО и застройке из тяжелого вооружения. Из-за невозможности ремонта под обстрелами в отопительной системе города температура воды несколько снизилась, но ночь город устоял.

09:55. Авдеевку Донецкой области, которую уже несколько дней обстреливают боевики, начали эвакуировать сегодня утром. Вечером с просьбой об эвакуации обратились около 200 человек, это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей

09:53. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в районах Авдеевки и Ясиноватой интенсивные боевые действия за последние дни: 2859 взрывов.

09:49. Сегодня, 1 февраля 2017 года, начинается председательство Украины в Совете безопасности ООН, которое продлится один месяц.

09:39. Что везут по железной дороге, нужна ли блокада оккупированных территорий и в каком виде - три мнения для ЛІГА.net.

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08:57. Около 30 пророссийских наемников сегодня утром совершили очередную попытку штурма ВСУ в Авдеевке. Противник остановлен.

08:53. Ночью милиция в Минске задержала журналиста канала Общественное ТВ Донбасса Виталия Сизова.

08:32. Запланированное на вчера, 31 января, заседание контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе не состоялось - политические переговорщики от государства-агрессора РФ и их марионетки из временно оккупированных районов Донбасса не явились.

08:28. В Авдеевке развернули 11 пунктов обогрева, из которых три стационарных и восемь мобильных.

07:57. Первое интервью главы контрразведки СБУ Виталия Найды: о специфике работы контрразведки, новой тактике Кремля, о ЧВК Вагнер и борьбе с агентами Кремля.

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07:49. Действия российских оккупационных войск могут привести к гуманитарному кризису в Авдеевке - городе, который полностью зависит от работы местного коксохимического завода. Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады

07:25. За 31 января 2017 года в Донбассе зафиксировано 86 обстрелов со стороны российских оккупационных войск, вследствие чего один военнослужащий погиб, девять получили ранения и столько же травмированы.

05:54. Еще с прошлой недели, когда началась эскалация в Донбассе, украинская сторона пыталась делать шаги для урегулирования ситуации, но Россия их отвергла. Об этом рассказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко,

01:26. Совет безопасности ООН выразил глубокое беспокойство серьезным обострением ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после закрытого обсуждения ситуации в Донбассе. Члены Совбеза осудили использование запрещенного Минском вооружения, что привело к погибшим и раненым, в том числе среди гражданских.

00:30. Обстрелы Авдеевки - масштабное вторжение Российской Федерации. Об этом сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман

00:14. Соединенные Штаты обеспокоены всплеском насилия на востоке Украины в районе Авдеевка-Ясиноватая. Об этом говорится в заявлении спикера Государственного департамента США Марка Тонера.

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