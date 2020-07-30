Аваков и топ-чиновники МВД рассказали о ситуации с "черным рынком" оружия

После событий в Луцке, Полтаве и Киеве МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия, отмечает заместитель министра Антон Геращенко

В Украине правоохранители и военные часто поставляют оружие на "черный рынок", контроль за оборотом оружия необходимо ужесточать. Об этом РБК-Украина рассказали министр внутренних дел Арсен Аваков и топ-чиновники МВД.

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"Не открою секрет, если скажу, что именно военнослужащие и правоохранители являются очень часто поставщиками оружия и взрывчатки с фронта на мирную территорию", - сказал он.

По словам Авакова, с начала войны на Донбассе было украдено или потеряно около 78 000 единиц оружия, большая часть из которого попала на "черный рынок". С начала 2020 года изъято около 2000 гранат, 616 "огнестрелов" и 101 гранатомет – открыто порядка 3500 уголовных дел.

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Глава Нацпола Игорь Клименко говорит, что теряют эффективность месячники добровольной сдачи оружия. По его словам, граждане реже это делают, так как освобождаются от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам – у них остается судимость.

После захвата заложников в Луцке и Полтаве, а также взрывов в Киеве, МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия, отметил зам Авакова Антон Геращенко. Сейчас Служба безопасности Украины расследует, откуда у фигурантов этих дел появилось оружие.

Марк Сировой

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