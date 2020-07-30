Аваков и топ-чиновники МВД рассказали о ситуации с "черным рынком" оружия
После событий в Луцке, Полтаве и Киеве МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия, отмечает заместитель министра Антон Геращенко
В Украине правоохранители и военные часто поставляют оружие на "черный рынок", контроль за оборотом оружия необходимо ужесточать. Об этом РБК-Украина рассказали министр внутренних дел Арсен Аваков и топ-чиновники МВД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Не открою секрет, если скажу, что именно военнослужащие и правоохранители являются очень часто поставщиками оружия и взрывчатки с фронта на мирную территорию", - сказал он.
По словам Авакова, с начала войны на Донбассе было украдено или потеряно около 78 000 единиц оружия, большая часть из которого попала на "черный рынок". С начала 2020 года изъято около 2000 гранат, 616 "огнестрелов" и 101 гранатомет – открыто порядка 3500 уголовных дел.
Читайте также: У Авакова объяснили, почему луцкого террориста не ликвидировал снайпер
Глава Нацпола Игорь Клименко говорит, что теряют эффективность месячники добровольной сдачи оружия. По его словам, граждане реже это делают, так как освобождаются от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам – у них остается судимость.
После захвата заложников в Луцке и Полтаве, а также взрывов в Киеве, МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия, отметил зам Авакова Антон Геращенко. Сейчас Служба безопасности Украины расследует, откуда у фигурантов этих дел появилось оружие.
- 21 июля 2020-го в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, требуя от топ-лиц Украины ролики, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - прорекламировать д/ф "Земляне" (2005). Он угрожал взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе. Через 12 часов после захвата, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с президентом, который выполнил требование террориста.
- 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне автомобиля захватил в заложники полковника полиции. Вместе с захваченным правоохранителем он, преследуемый полицией, несколько часов ездил по дорогам Полтавской области. Затем оставил заложника в автомобиле и скрылся в лесу. Захватчика не могут найти уже неделю.
- В июле в Киеве прогремело два взрыва: в кафе на метро Лесная и у метро Шулявская. 21 числа у метро Минская правоохранители обезвредили два взрывных устройства, а на следующий день - закрывали метро Вокзальная, так как у входа был обнаружен подозрительный чемодан. Также в июле сгорели два автомобиля у Дворца Украина и еще один был заминирован на Оболони.
- Вчера в столице задержали организаторов серии взрывов, которые требовали $500 000 в криптовалюте.
Комментарии