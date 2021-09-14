Бурба пришел на заседание комиссии Рады по вагнеровцам, но его перенесли – не было кворума
Сегодня, 14 сентября, запланированное заседание временной следственной комиссии по делу об операции против боевиков ЧВК Вагнера не состоялось, его перенесли на понедельник, 20 сентября. Об этом сообщил журналистам экс-глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, которого пригласили на заседание.
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По словам Бурбы, заседание комиссии перенесли, потому что не было кворума. Он общался с главой комиссии – нардепом от Слуги народа Марьяной Безуглой, а в понедельник, 20 сентября, придет еще раз и ответит на все вопросы.
Нардеп от партии Голос Роман Костенко, который не является членом ВСК, сообщил в Facebook, что на момент начала заседания ВСК кворум был.
Бурба, на вопрос, правда ли, что члены комиссии долго не могли с ним связаться, ответил, что такое возможно, поскольку он только сегодня около 17:00 вернулся из-за границы.
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