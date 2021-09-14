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Бурба пришел на заседание комиссии Рады по вагнеровцам, но его перенесли – не было кворума

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 20:23
Бурба пришел на заседание комиссии Рады по вагнеровцам, но его перенесли – не было кворума - Фото
Василий Бурба (Скриншот видео Youtube/Прямий)

Сегодня, 14 сентября, запланированное заседание временной следственной комиссии по делу об операции против боевиков ЧВК Вагнера не состоялось, его перенесли на понедельник, 20 сентября. Об этом сообщил журналистам экс-глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, которого пригласили на заседание.

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По словам Бурбы, заседание комиссии перенесли, потому что не было кворума. Он общался с главой комиссии – нардепом от Слуги народа Марьяной Безуглой, а в понедельник, 20 сентября, придет еще раз и ответит на все вопросы.

Нардеп от партии Голос Роман Костенко, который не является членом ВСК, сообщил в Facebook, что на момент начала заседания ВСК кворум был.

Бурба, на вопрос, правда ли, что члены комиссии долго не могли с ним связаться, ответил, что такое возможно, поскольку он только сегодня около 17:00 вернулся из-за границы.

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Наталия Медведева
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чвк вагнера василий бурба
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