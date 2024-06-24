Чешская инициатива. Силы обороны получат первую партию боеприпасов до конца июня

В Минобороны Чехии заявили, что сейчас наблюдается дефицит боеприпасов по всему миру, поэтому стране приходится работать с тем, что есть

Боеприпасы. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Силы обороны получат первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы до конца июня. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает CNN Prima NEWS.

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Руководительница оборонного ведомства акцентировала – "как и было обещано, первая поставка поступит до конца июня".

Чернохова заверила, что перед отправкой в Украину боеприпасы будут осматривать чешские специалисты и при необходимости их отремонтируют.

Так она ответила на заявления бывшего министра обороны Чехии Любомира Метра, который утверждал, что часть боеприпасов может быть некачественной.

Также, по словам министра, боеприпасы будут модифицированы компаниями еще до того, как Украина получит их. Она отметила, что сейчас наблюдается дефицит боеприпасов во всем мире, поэтому Чехии приходится работать с тем, что есть.

"Если мы хотим помочь Украине, мы должны быть благодарны за то, что есть. К счастью, у нас есть компании и ресурсы. Доноры – Чехия за это не платит – позаботятся о том, чтобы боеприпасы были приведены в пригодное для использования состояние", – добавила Чернохова.

15 июня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что боеприпасы, которые были закуплены в рамках чешской инициативы, уже прибывают в Украину – в этом году Киев сможет непрерывно получать их "значительное количество".

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.

21 марта глава МИД Польши Сикорский заявил, что страна поможет организовать перевозку в Украину артснарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.

Премьер Чехии Петр Фиала 28 мая отметил, что Киев может ожидать первой партии 155-мм артснарядов уже "в ближайшие дни". 15 стран ЕС и НАТО уже внесли более 1,6 млрд евро в инициативу по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ, заявил он.

29 мая министр обороны Чехии Чернохова сообщила, что только четыре страны – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия – послали деньги на закупку артиллерийских снарядов Украине в рамках чешской инициативы.

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