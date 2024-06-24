Чеська ініціатива. Сили оборони отримають першу партію боєприпасів до кінця червня

У Міноборони Чехії заявили, що зараз спостерігається дефіцит боєприпасів у всьому світі, тому країні доводиться працювати із тим, що є

Боєприпаси. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Сили оборони отримають першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє CNN Prima NEWS.

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Очільниця оборонного відомства акцентувала – "як і було обіцяно, перше постачання надійде до кінця червня".

Чернохова запевнила, що перед відправленням в Україну боєприпаси оглядатимуть чеські фахівці і за необхідності їх відремонтують.

Так вона відповіла на заяви колишнього міністра оборони Чехії Любомира Метра, який стверджував, що частина боєприпасів може бути неякісною.

Також, за словами міністерки, боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Україна отримає їх. Вона зазначила, що зараз спостерігається дефіцит боєприпасів у всьому світі, тому Чехії доводиться працювати із тим, що є.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, ми маємо бути вдячними за те, що є. На щастя, у нас є компанії та ресурси. Донори – Чехія за це не платить – подбають про те, щоб боєприпаси були приведені у придатний для використання стан", – додала Чернохова.

15 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що боєприпаси, які були закуплені у межах чеської ініціативи, вже прибувають в Україну – цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".

До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.

21 березня очільник МЗС Польщі Сікорський заявив, що країна допоможе організувати перевезення до України артснарядів, закуплених у межах чеської ініціативи.

Прем'єр Чехії Петр Фіала 28 травня зазначив, що Київ може очікувати на першу партію 155-мм артснарядів уже "найближчими днями". 15 країн ЄС і НАТО вже внесли понад 1,6 млрд євро в ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ, заявив він.

29 травня міністерка оборони Чехії Чернохова повідомила, що лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія – надіслали гроші на закупівлю артилерійських снарядів Україні в межах чеської ініціативи.

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