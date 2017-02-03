Фонд зарплат для держслужбовців: зради не вийде

Секретар Нацради реформ Дмитро Шимків відповідає на критику про зрив фінансування офісів реформ Євросоюзом

Час від часу в пресі спливають спекуляції деяких колишніх посадовців стосовно достойної оплати праці чиновників-реформаторів. Мовляв, якби три роки тому були створені умови достойної оплати праці, темпи впровадження реформ були б іншими.

На початку 2015 року на засіданні Національної ради реформ голови фракцій коаліції парламенту одноголосно заявили, що бізнес не може фінансувати фонд оплати праці нових чиновників і міністрів. Таким чином було відкинуто 2 ініціативи, над якими ми працювали, а саме: 1) проект закону щодо залучення фахівців з бізнесу до державної служби на тимчасовій основі (т.з. "secondment") та 2) концепцію створення Фонду фінансування державної служби за рахунок українського бізнесу.



Єдиним виходом з ситуації залишалось залучення коштів міжнародних організацій, таких як Євросоюз. Як правило, вони спрямовують кошти лише через державний бюджет країни. У лютому 2015 року я почав перемовини з ЄС щодо можливості залучення таких коштів, у квітні 2015 року ми отримали підтвердження від європейців про можливість надання перших 90 мільйонів євро до бюджету України для оплати праці нових українських чиновників. Але донори висловили дві умови надання цих коштів:



1) ухвалення Закону про державну службу,

2) затвердження комплексної Стратегії реформування державного управління до 2020 року.



Перший етап фінансування передбачав підтримку команд реформ у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Міністерстві фінансів, Міністерстві юстиції та Секретаріаті КМУ. Інші міністерства повинні були з'явитися за результатами реформування цих ключових міністерств.



У квітні 2015 року закон пройшов перше читання в парламенті, але у цілому був прийнятий тільки у грудні 2015 року. Ті, хто брав участь в просуванні цього законопроекту, пам'ятають, яку "підтримку" надавали йому деякі реформатори. Цю умову ми виконали з рекордною кількістю правок та майже річним запізненням. Велика подяка за це саме Альоні Шкрум. Розробку ж "Стратегії" взяв на себе КМУ. Прем'єр-міністр навіть розпорядився підготувати "Стратегію" до липня 2015. У серпні 2015 року ЄС розкритикував відсутність прогресу у роботі над "Стратегією реформи держуправління. Європейці не могли чекати вічність.



Кошти, заплановані на зарплати чиновникам, спрямували на підтримку реформи децентралізації, результати якої ми бачимо вже сьогодні - 366 нових об'єднаних територіальних громад та мільярдні субвенції на локальні інфраструктурні проекти.



У той же час, європейці не залишили справу та продовжили консультувати уряд України у питанні розробки "Стратегії реформи держуправління".

"Стратегія" була прийнята у червні 2016 року вже новим Кабміном. Таким чином, обидві умови були виконанні. Для юридичного обґрунтування отримання коштів також необхідно підписати угоду з ЄС про фінансування. Така угода була підписана у грудні 2016 року.



Але треба сказати, що ці 90 млн від ЄС не вирішать проблеми усіх низьких зарплат держслужбовців. Ці гроші надаватимуться впродовж 5 років траншами по приблизно 20 млн на рік, і тільки при виконанні Україною умов та індикаторів, прописаних в угоді. Україна сама повинна розробляти механізми встановлення адекватних зарплат та швидше реформувати державну службу.



Модель фінансування проектних офісів реформ вже існує і ефективно працює. Нам вдається знаходити фінансування на конкретні команди, які працюють разом з конкретними міністерствами. Система довела свою життєздатність на прикладах Проектного офісу Нацради реформ, офісів у міністерствах економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури, регіонального розвитку і будівництва - і так далі. За останні два роки ми знайшли фінансування та профінансували роботу більше 120 фахівців на різних ділянках реформування країни, в різних міністерствах та відомствах.



Дмитро Шимків

Секретар Національної ради реформ,

Заступник глави Адміністрації президента України



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